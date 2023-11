Papa Francesco: "Ho una bronchite molto acuta e infettiva"

Papa Francesco ha una "bronchite molto acuta e infettiva". Lo ha spiegato lo stesso Pontefice ai partecipanti al Seminario di 'Etica nella gestione della salute' in un suo intervento in spagnolo. "Come vedete, sono vivo. Il dottore non mi ha lasciato andare a Dubai. Il motivo è che lì fa molto caldo e si passa dal caldo all'aria condizionata. E questo in questa situazione bronchiale non conviene".

"Grazie a Dio non era polmonite" ha sottolineato il Papa. "È una bronchite molto acuta e infettiva. Non ho più la febbre, ma prendo ancora antibiotici e cose del genere". Insomma, i timori sullo stato di salute del Pontefice sono dissipati. Nel suo intervento Papa Francesco ha aggiunto che è importante "prendersi cura della propria salute" che può essere allo stesso tempo "forte e fragile" perché "la salute mal mantenuta lascia il posto alla fragilità".

Il Papa questa mattina ha avuto anche una udienza con padre Federico Lombardi, a capo della Fondazione Ratzinger, che all'Adnkronos ha detto di averlo "trovato bene". "Non abbiamo parlato di salute - ha specificato Lombardi - ma non ce ne è stato bisogno perché lo abbiamo visto molto normale, senza nessun particolare problema. Francesco poi è sempre molto energico".

