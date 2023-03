Papa Francesco frena sul celibato ai preti: "Non sono ancora pronto"

Il celibato dei preti, essendo "una disciplina" e "una prescrizione temporanea", potrebbe essere rivisto, aveva dichiarato il papa Francesco pochi giorni fa lasciando una porta aperta a questa possibilità. Oggi però arriva una precisazione: "Non sono ancora pronto a rivederlo, ma ovviamente è una questione di disciplina, che oggi c'è e domani può non esserci, e non ha niente a che vedere con il dogma".

In un'intervista al sito argentino Perfil, in occasione dei dieci anni del pontificato, papa Francesco parla anche di sacramenti ai divorziati risposati e matrimonio tra persone omosessuali. "Sono tutti figli di Dio e ognuno cerca Dio e lo trova, nel modo in cui può. Dio tiene lontani solo i superbi, il resto di noi peccatori è in linea".

Il Pontefice è intervenuto anche sul tema dell'immigrazione, ricordando che "oggi, purtroppo, ci sono Paesi sfruttatori e Paesi sfruttati, che ci piaccia o no. E purtroppo non c'è un'assenza di frontiere, c'è un'assenza di frontiere formale, ma non un'assenza di frontiere reale, perché all'interno dell'Europa ci sono anche differenze che sono frontiere. Io la immagino non come un'uniformità, o una questione di immagine, ma come la ricchezza di ogni Paese, di ogni popolo, di ogni continente che si scambia".