Quando sarà dimesso Papa Francesco

Papa Francesco potrebbe essere dimesso "nei prossimi giorni". Lo ha riferito il direttore della sala stampa vaticana Matteo Bruni, citando lo staff medico che segue il Santo Padre, ricoverato da mercoledì 29 marzo al policlinico Gemelli di Roma. Da quanto si apprende, Francesco vorrebbe lasciare la clinica già domani, sabato primo aprile, per iniziare a celebrare i riti pasquali. La conferma delle dimissioni di Francesco spetterà però a tutto lo staff medico dopo aver valutato nel dettaglio le sue condizioni di salute.

Bergoglio è stato ricoverato per una "bronchite su base infettiva", curata con la somministrazione di antibiotici. Il dettaglio clinico è stato riferito da Bruni e rilanciato attraverso Vatican News, che ha spiegato come le condizioni nelle ultime ore siano "in netto miglioramento". Secondo il capo ufficio stampa, ha trascorso un pomeriggio tranquillo tra "riposo, preghiera e alcune incombenze di lavoro". Il Pontefice, si legge nella nota, ha fatto colazione, letto i quotidiani e ripreso i suoi impegni e, prima del pranzo, "si è pure recato nella Cappellina dell'appartamento privato, dove si è raccolto in preghiera ed ha ricevuto l'Eucarestia". Il ricovero è scattato in occasione di visite di controllo programmate.