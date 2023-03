Come sta oggi Papa Francesco

Notte tranquilla per Papa Francesco, ricoverato da ieri al policlinico Gemelli di Roma per un'infezione respiratoria. Il pontefice ha trascorso una notte tranquilla. A quanto ha riferito il Vaticano, a Bergoglio è stata diagnosticata una "infezione respiratoria", quindi proseguirà le terapie per l'infezione respiratoria in ospedale Gli accertamenti hanno escluso il Covid.

Ieri la notizia del ricovero del Papa ha colto tutti di sorpresa e in poco tempo ha fatto il giro del mondo. Nei giorni scorsi aveva lamentato alcune difficoltà respiratorie e ieri pomeriggio "si è recato presso il Policlinico Gemelli per effettuare alcuni controlli medici. L'esito degli stessi ha evidenziato un'infezione respiratoria (esclusa l'infezione da Covid-19) - si legge in una nota della sala stampa vaticana - che richiederà alcuni giorni di opportuna terapia medica ospedaliera". Dagli esami effettuati non sono emersi problemi cardiaci e anche la tac toracica è risultata negativa.

Insomma, al momento nessun allarme. Papa Francesco ha 86 anni e tanti piccoli problemi di salute. Gli esami hanno escluso nuove gravi patologie. Lui ha già comunicato, in passato, di avere firmato in bianco e consegnato la rinuncia al pontificato, in caso di impedimenti fisici gravi e permanenti. Negli ambienti più ostili a Francesco non si attende che un nuovo conclave, ma non avverrà presto. In ambienti vaticani la sensazione è che Bergoglio non abbia alcuna intenzione di lasciare a breve, tuttavia ciò che emerge, e che va rimarcato, è un atteggiamento teso alla "normalizzazione" della figura del papato, superando l'epoca in cui Giovanni Paolo II trasformò la sua lunga malattia in una testimonianza di fede fino all'ultimo respiro.

Tutti i problemi di salute di Papa Francesco

Il ricovero di ieri al Gemelli è il secondo per Papa Francesco: il primo fu l'intervento chirurgico del 4 luglio del 2021 per una stenosi diverticolare sintomatica del colon. Nella vita del Pontefice non sono mancati i problemi di salute, come l'operazione al polmone subita da ragazzo, poi la ricorrente sciatalgia e, qualche anno fa, l'operazione alla cataratta. Soffre anche di gonalgia, ovvero un dolore al ginocchio che lo costringe spesso a muoversi in sedia a rotelle.

Da ragazzo, quando aveva 21 anni, in seguito a una grave forma di polmonite, gli venne asportato a Buenos Aires il lobo superiore del polmone destro a causa di tre cisti. All'epoca malattie polmonari come infezioni fungine o polmoniti erano curate chirurgicamente per la scarsità di antibiotici. Soprattutto per questo motivo, i vaticanisti lo avevano escluso dalla lista dei papabili durante il conclave della sua elezione, nel 2013.

Di quel "difficile momento", risalente al 1957, Bergoglio ha parlato con il giornalista e medico argentino Nelson Castro nel libro sulla salute dei Papi, "La salud de los Papas". "Quando mi sono ripreso dall'anestesia, il dolore che sentivo era molto intenso. Non è che non fossi preoccupato, ma ho sempre avuto la convinzione che sarei guarito". Poi ha sottolineato che il recupero è stato completo: "Non ho mai sentito alcuna limitazione nelle mie attività. Non ho mai provato affaticamento o mancanza di respiro (dispnea). Come mi hanno spiegato i medici, il polmone destro si è espanso e ha coperto tutto l'emitorace omolaterale".

Altro problema ricorrente sono i dolori dovuti all'infiammazione del nervo sciatico, che lo mettono in difficoltà - a volte visibilmente - anche nella deambulazione o, come è noto, lo limitano fortemente nell'inginocchiarsi. Nel 2019, in gran segreto, Papa Francesco si era sottoposto a un piccolo intervento di cataratta agli occhi. E poi c'è il riacutizzarsi della sciatalgia che, nel periodo a cavallo tra la fine del 2020 e l'inizio del 2021, ha anche costretto il Pontefice a dare forfait ad alcune celebrazioni nella basilica di San Pietro.

L'intervento recente più "importante" resta quello del 4 luglio 2021. Dopo aver condotto normalmente in piazza San Pietro l'Angelus domenicale, andò al Gemelli per un intervento chirurgico programmato per una stenosi diverticolare sintomatica del colon, eseguito in anestesia generale dal professor Sergio Alfieri. Dopo una decina di giorni di ricovero, Francesco rientrò in Vaticano.