Papa Francesco rinuncia alla Via Crucis

Sarà inevitabilmente una Pasqua con qualche preoccupazione tra i fedeli per la salute di Papa Francesco. Bergoglio non ha partecipato alla Via Crucis al Colosseo, a Roma. "Per conservare la salute in vista della Veglia di sabato e della Santa Messa della domenica di Pasqua" Papa Francesco ha seguito la Via Crucis al Colosseo da Casa Santa Marta, ha fatto sapere il portavoce del Vaticano Matteo Bruni poco prima della celebrazione.

L'annuncio all'ultimo momento

Tra i 25mila presenti si è alzato il coro 'viva il Papa'. La croce durante le quattordici stazioni è stata portata da migranti, disabili, volontari, anche da un eremita e dalle suore di clausura. E' la seconda volta che il Papa salta la Via Crucis al Colosseo. Anche lo scorso anno Bergoglio non andò per via del freddo intenso di quei giorni, reduce dal ricovero al Gemelli per una polmonite.

La mancata partecipazione del Papa alla Via Crucis 2024 al Colosseo è stata annunciata all'ultimo momento a sorpresa contrariamente a quanto comunicato dal Vaticano un paio di ore prima. Le ragioni di questo ripensamento sono dettate dalla prudenza da parte dello stesso Pontefice, che ascolta i medici, di conservare le energie per le prossime celebrazioni in vista della Pasqua.

Francesco domenica scorsa, proprio in vista del tour de force pasquale, alle Palme non ha pronunciato l'omelia. Nella giornata di giovedì 28 marzo invece ha presieduto la messa del Crisma che ha dato via al Triduo pasquale tenendo una lunga omelia. Poi, nel pomeriggio, è andato a Rebibbia e ha lavato i piedi in sedia a rotelle a dodici detenute.

Secondo il programma di venerdì 29 marzo, il Pontefice ha presieduto la celebrazione per la Passione di Cristo in Basilica vaticana. Oggi, sabato 30 marzo, lo attende la Veglia di Pasqua dalle 19.30 in Basilica e poi la messa di Pasqua domenica con la benedizione Urbi et Orbi.

Come sta Papa Francesco

Già dalla Domenica delle Palme i fedeli di tutto il mondo sono in ansia per Francesco, che non sta bene. Impossibile il parallelo con Giovanni Paolo II che nel 2005 non lesse perché era sfinito, morì di lì a poco. Il 24 marzo Bergoglio è rimasto in silenzio per alcuni inattesi minuti, di fronte a 60mila persone. Poi ha rinunciato all'omelia, segnato dai postumi di vari malanni.

Ha 87 anni, gira in sedia a rotelle e non teme di mostrare la sua fragilità. Non ci sono allarmi, ma qualche apprensione, anche perché la predica di sei giorni fa era attesa. Non ha intenzione di fare passi indietro, ma ha già chiarito che in caso di "grave impedimento fisico" si "sposterebbe nella Basilica di Santa Maria Maggiore per servire come confessore e dare la comunione agli infermi". A dicembre alla tv messicana N+ aveva rivelato di volere essere sepolto in quella chiesa.