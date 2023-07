Papa Francesco a sorpresa in diretta Facebook: "Buonasera brava gente, quanti siete?"

Papa Francesco in diretta su Facebook. A sorpresa Bergoglio è comparso nella serata di ieri 27 luglio sulla pagina social del francescano padre Enzo Fortunato. "Buonasera brava gente - ha esordito - È vero che voi siete bravi? Così mi ha detto il padre".

Il Pontefice ha poi ringraziato quanti lo ascoltavano: "Grazie, grazie del vostro lavoro e anche del voler nutrirvi con l'acqua che è la parola di Dio: se a noi manca l'acqua la cosa non funziona. La parola di Dio è come l'acqua, è vita, è sempre con noi. L'acqua che ci fa crescere. Avanti con la parola di Dio, non lasciarla e continuate a essere brava gente". (In basso il video sulla pagina Facebook di padre Enzo Fortunato).

Dopo i saluti, ma mentre la diretta era ancora in corso, il Papa ha poi chiesto al francescano "Quanti sono?" (le persone collegate, ndr).

"Semplicemente grazie a Papa Francesco per il dono del suo tempo, delle sue preziose parole e della Sua Benedizione - scrive padre Enzo Fortunato -. Oggi ero con Aldo Cagnoli per incontrare il Santo Padre e al termine ho chiesto la sua paterna benedizione per la brava gente".

