"Frociaggine": bufera su Papa Francesco, cosa ha detto e a chi si riferiva

Le indiscrezioni si rincorrevano da giorni, poi la notizia - anticipata da Dagospia - è stata confermata alla stampa da varie fonti vescovili e la polemica è infine e inevitabilmente dilagata. Papa Francesco ha detto "frociaggine". Qualcuno forse non vedeva l'ora, qualcuno plaude, altri giustificano, molti si indignano. Il termine è stato pronunciato da Bergoglio lo scorso 20 maggio, durante l'incontro con la Conferenza episcopale italiana (Cei). Si trattava di un incontro a porte chiuse, senza giornalisti, durante il quale doveva essere discussa l'ammissione dei seminaristi omosessuali. Un tema al centro dell'attenzione della Cei da tempo e sul quale Papa Francesco, chiamato ad esprimersi, l'ha fatto a modo suo: "Nei seminari c’è già troppa frociaggine". Insomma, "accogliere tutti", come ripete spesso il Papa, sì, ma quando è troppo è troppo.

Le reazioni

Inevitabile che la questione dell'ammissione dei candidati gay al sacerdozio sia passata in secondo piano. Fonti vicine al Vaticano e non solo sottolineano come, non essendo l'italiano la sua lingua madre, probabilmente il Papa non era a conoscenza dell'offensività del termine. Ma l'espressione ha inevitabilmente suscitato un'ondata di reazioni, tra chi propone di bloccare i fondi dell'8x1000 e chi invece esulta: "Standing ovation per il Papa. Era ora. Absit iniuria verbis. Giusto pochi giorni prima del Pride. E adesso tutti a farsi benedire", scrive su "X" l'ex senatore leghista e fondatore del Popolo della famiglia Simone Pillon.

Per Frabrizio Marrazzo, portavoce del partito gay, andrebbero bloccati i fondi provenienti dall'8x1000 alla Chiesa cattolica: "Ricordiamo che i seminari sono finanziati anche con i soldi dei contribuenti italiani ed anche il clero è pagato anche con l'8X1000, pertanto se tale dichiarazione discriminatoria verrà confermata dalla Chiesa, chiediamo che il governo blocchi i fondi dell'8x1000 alla chiesa Cattolica".

Rosario Coco, presidente di Gaynet, ha commentato: "Ha già detto tutto Francesco. Se va in escandescenze parlando di troppa 'frociaggine' nella Chiesa è perché evidentemente non si sa più dove nascondere le persone omosessuali nel clero, che sono numerosissime e certe politiche repressive sono destinate a finire".

"Non c'è troppa frociaggine, ci sono troppi omofobi", denuncia il deputato del Pd, candidato alle europee e attivista Lgbt Alessandro Zan. Posizione diversa quella di Anna Paola Concia, attivista Lgbt ed ex deputata del Pd che invece difende il pontefice: "Scusate non riesco ad indignarmi, perdonatemi. Lo ha detto male, ma perché vive a Roma e frociaggine si usa nella città eterna, ma non sempre è offensivo. Non ha fatto altro che dire la verità: la maggior parte dei sacerdoti sono gay. Mica vi sarete sorpresi?".