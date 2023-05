Papa Francesco ha la febbre, il Vaticano rassicura: "È molto stanco"

C'è nuovamente apprensione per lo stato di salute del Papa. Il Pontefice ha la febbre e la mattina di oggi 26 maggio ha rinunciato a tenere udienza. Non erano previsti incontri pubblici ma alcune udienze private. L'agenda giornaliera, con gli appuntamenti del Papa, non è stata inizialmente diffusa ai giornalisti e poco dopo è arrivato il chiarimento da parte del portavoce vaticano Matteo Bruni: "Per via di uno stato febbrile, Papa Francesco non ha ricevuto in udienza questa mattina".

Solo lo scorso marzo, il Pontefice era stato alcuni giorni ricoverato al Policlinico Gemelli per una polmonite acuta. Ma il cardinale Pietro Parolin, il Segretario di Stato vaticano e il più stretto collaboratore del Papa rassicurano: "Il Papa era stanco, ieri ha avuto una giornata molto intensa, ha visto molta gente, c'è stato l'incontro di Scholas Occurrentes, ha voluto salutarli tutti. A un certo punto la resistenza, viene meno".

Prima l'intervista a Telemundo, poi l'incontro con i referenti del cammino sinodale italiano: l'agenda del Santo Padre per la giornata di ieri infatti era fitta di appuntamenti, che hanno affaticato il Pontefice. La mattina, nell'incontro con i referenti del cammino sinodale italiano, aveva tagliato i tempi dell'udienza e aveva lasciato l'Aula Paolo VI a bordo della sedia a rotelle che invece negli ultimi tempi aveva messo da parte per muoversi con il bastone.

Si tratterebbe dunque, almeno secondo quanto dicono in Vaticano, di uno stato febbrile legato solo alla stanchezza e domani Papa Francesco potrebbe tornare 'operativo'. In ogni caso, pur se a riposo, oggi ha fatto delle nomine importanti tra le quali quella del nuovo arcivescovo di Buenos Aires e di un vescovo ausiliare per la diocesi di Roma. Domenica il Papa, oltre al consueto appuntamento del Regina Coeli, è atteso alle 10 nella basilica vaticana per la Messa di Pentecoste. Mentre lunedì 29 maggio si terrà l'incontro con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Papa Francesco conferirà al Capo di Stato il Premio Paolo VI. Un appuntamento che si terrà alle 11.30 nella Sala Clementina e che è stato oggi confermato poco dopo l'annuncio che il Papa era febbricitante. Un segnale che Bergoglio oggi sarebbe a riposo per un momento di debolezza davvero legato alla fatica, e anche alla sua età.

