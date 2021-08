Papa Francesco rivela: "Un infermiere mi ha salvato la vita"

“Un infermiere mi ha salvato la vita”: la rivelazione arriva da Papa Francesco nel corso di una lunga intervista rilasciata alla radio spagnola Cope, di cui è stato diffuso un breve estratto in vista della messa in onda integrale il primo settembre.

Il riferimento è all’operazione al colon che il Pontefice, 84 anni, ha affrontato lo scorso 4 luglio al Policlinico Gemelli: “Sono ancora vivo”, ironizza Papa Francesco rispondendo al “come sta?” del conduttore Carlos Herrera, e raccontando poi che a salvargli la vita è stato, appunto, un infermiere, “un uomo con molta esperienza. È la seconda volta nella mia vita che un infermiere mi salva la vita. La prima è stata nell'anno '57”.

Il Pontefice è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico per una stenosi diverticolare con segni di diverticolite sclerosante, che ha costretto alla rimozione di una sezione di colon rimanendo ricoverato per 10 giorni. La prima volta cui fa riferimento risale a quando Francesco era un giovane seminarista in Argentina: a curarlo ai tempi fu una suora italiana, suor Cornelia Caraglio, che si battè strenuamente per lui durante tutto il periodo di ricovero e che, opponendosi ai medici, suggerì di cambiare la cura salvandogli appunto la vita.

Nel corso dell’intervista, fatta in Vaticano e durata circa un’ora e mezza, si è parlato anche delle speculazioni sulle possibile dimissioni del Papa: “Ogni volta che un Papa sta male si alza un vento o un uragano di Conclave”, ha risposto Francesco. Che nelle recenti apparizioni pubbliche è apparso completamente ristabilito, anche se nell'udienza di venerdì scorso con i parlamentari cattolici ha iniziato il discorso scusandosi di non poter parlare in piedi perché “ancora sono nel periodo post-operatorio e devo farlo da seduto”. Il prossimo 12 settembre il Pontefice partirà per un viaggio di quattro giorni tra Ungheria e Slovacchia.