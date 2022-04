Papa Francesco non riesce più a camminare

Papa Francesco continua a soffrire di problemi di deambulazione. Alla fine dell'udienza con i pellegrini della Slovacchia, in Aula Paolo VI, ha detto: "Questa gamba non va bene, non funziona, e il medico mi ha detto di non camminare. Questa volta devo obbedire al medico."

Il Papa non è poi passato tra i fedeli in Aula Paolo VI per i saluti ma aveva raggiunto la sua sedia sul palco a piedi da solo, mentre poi ha lasciato l'Aula insieme a monsignor Leonardo Sapienza, Reggente della Prefettura della casa Pontificia. "Vorrei passare a salutare tutti voi - ha detto congedandosi dai pellegrini slovacchi - ma vi saluto di cuore da qui. Prego per voi, prego per le vostre famiglie, prego per il vostro nobile popolo. Avanti e coraggio. E vi chiedo: per favore pregate per me, si capisce!".

Il Pontefice è affetto da gonalgia che da qualche tempo ha comportato qualche cambiamento nella sua agenda; recentemente si è sottoposto anche a specifici controlli medici. Si tratta di un disturbo comune tra gli adulti e il più delle volte è associato alle sollecitazioni legate alle attività quotidiane come camminare, inginocchiarsi, stare in piedi e sollevare pesi.