Papa Francesco senza mascherina incontra i fedeli in udienza: selfie e baciamano

Alla tradizionale udienza in Vaticano questa mattina Papa Francesco è apparso ancora una volta senza mascherina. Come denuncia Dagospia, il pontefice “dopo essersi avvicinato ad alcuni parroci appena ordinato è stato immortalato mentre baciava le loro mani”.

Diverse immagini scattate durante l’udienza di oggi mostrano il papa senza mascherina vicino ad alcuni fedeli. In alcuni casi sono gli stessi fedeli a non indossare la mascherina correttamente, come nelle immagini pubblicate sul Vaticannews.

Il sito di Roberto D’Agostino ricorda come da inizio pandemia Bergoglio non abbia sempre indossavo la mascherina e quella di oggi sembra l’ennesima occasione.

Le udienze generali in Vaticano sono riprese a inizio settembre, prima nel cortile di San Damaso, poi di nuovo nella tradizionale sede dell’aula Paolo VI.