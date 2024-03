Papa Francesco affaticato: resta in silenzio e non legge l'omelia

Papa Francesco non ha letto oggi l'omelia della Domenica delle Palme dopo la proclamazione della Passione del Signore. Il Pontefice si è mostrato affaticato ed è rimasto a lungo in silenzio in raccoglimento. È la prima volta che un Pontefice non fa l’omelia per la Domenica delle Palme.

Per la celebrazione del Papa erano presenti 60mila fedeli circa. Bergoglio ha pregato per tutte le vittime innocenti delle guerre a Gaza e in Ucraina. E ha mandato un messaggio anche ai cittadini russi dopo l'attacco di venerdì sera. "Assicuro la mia preghiera per le vittime del vile attentato terroristico compiuto l'altra sera a Mosca. Il Signore li accolga nella sua pace e conforti le loro famiglie. E converta i cuori di quanti proteggono, organizzano e attuano queste azioni disumane che offendono Dio, il quale ha comandato 'non ucciderai'", ha detto il pontefice nel corso dell'Angelus.

Il Papa ha chiesto di pensare a Gaza "che soffre tanto" e di non dimenticare la martoriata Ucraina. "Preghiamo per tutti i fratelli e le sorelle che soffrono a causa delle guerre. In modo speciale penso alla martoriata Ucraina dove moltissima gente si trova senza elettricità a causa degli intensi attacchi contro le infrastrutture", ha osservato prima dell’Angelus il Pontefice esprimendo la sua preoccupazione sul "rischio di una catastrofe umanitaria di ancora più ampia dimensione. Per favore, non dimentichiamo la martoriata Ucraina".