Papa Francesco in ospedale: sarà operato oggi

Dopo la visita di controllo effettuata ieri, Papa Francesco è tornato nella mattina di oggi, mercoledì 7 giugno, al CeMi, la struttura geriatrica del policlinico Gemelli dove Bergoglio è in cura. Il Pontefice, come confermato in una nota dal portavoce del Vaticano Matteo Bruni, dovrà sottoporsi a un intervento all'intestino nel primo pomeriggio, poi resterà ricoverato per alcuni giorni nella medesima struttura: "Il Santo Padre al termine dell'Udienza Generale si è recato presso il Policlinico Universitario A. Gemelli dove nel primo pomeriggio sarà sottoposto in anestesia generale a un intervento chirurgico di laparotomia e plastica della parete addominale con protesi".

"L'operazione - ha aggiunto Bruni - concertata nei giorni scorsi dall'equipe medica che assiste il Santo Padre, sì è resa necessaria a causa di un laparocele incarcerato che sta causando sindromi sub occlusive ricorrenti, dolorose e ingravescenti. La degenza presso la struttura sanitaria durerà diversi giorni per permettere il normale decorso post operatorio e la piena ripresa funzionale". Il Pontefice si era recato ieri al Gemelli. Dopo aver effettuato i controlli, aveva lasciato il policlinico romano ed era rientrato in Vaticano.

Le condizioni di salute di Bergoglio avevano già destato preoccupazione lo scorso 26 maggio, quando a causa della febbre il Papa era stato costretto ad annullare ogni udienza. Un malore passeggero, come aveva rassicurato il cardinale Pietro Parolin, il Segretario di Stato vaticano: "Il Papa era stanco, ha avuto una giornata molto intensa. A un certo punto la resistenza viene meno". Uno stato febbrile dovuto alla stanchezza, che si era risolto nel giro di pochi giorni. Lo scorso marzo, invece, Bergoglio era stato alcuni giorni ricoverato al Policlinico Gemelli per una polmonite acuta.

Continua a leggere su Today.it