Paragone porta Montagnier in piazza a Milano con i no green pass

Colpo grosso per Gianluigi Paragone: l'ex candidato sindaco meneghino porterà il premio Nobel, Luc Montagnier, in piazza a Milano con i no green pass. Appuntamento per domani, sabato 15 gennaio, alle 15 in piazza XXV aprile. Il biologo e virologo francese, insignito nel 2008 del Nobel per la medicina insieme al collega Françoise Barré Sinoussi per la scoperta del virus Hiv, infatti, è diventato un punto di riferimento per i no vax per le sue posizioni negazioniste sul Covid e sui vaccini.

Il pensiero di Montagnier sul Covid

Con molta probabilità il virologo 89 enne, nel corso dell'intervento in piazza, ribadirà la sua visione già più volte espressa sul Coronavirus. Secondo il dottore francese, il virus Sars-Cov-2 è stato creato in un laboratorio di Wuhan e si è diffuso a causa della tecnologia 5g. Luc Montagnier, inoltre, rifiuta di vaccinarsi poiché convinto che i vaccini a mRna abbiano dei potenziali effetti cancerogeni nascosti dalle case farmaceutiche.

Le motivazioni della protesta di Paragone

La protesta organizzata da Paragone è "contro le politiche del governo e il super green pass". Scenderanno in piazza per manifestare a "favore dei diritti e delle libertà individuali" anche alcuni rappresentanti delle forze dell'ordine e dell'esercito italiano sospesi dal servizio.

Manifestazioni in tutta Italia

Domani i no vax torneranno in piazza anche a Roma e in altre città d'Italia (Torino, Venezia, Napoli, Palermo) per opporsi all'obbligo di vaccinazione e all'uso del certificato verde. Anche questa volta si leggono messaggi minacciosi sui social del titpo: "Facciamo come in Kazakistan, basta!". Rafforzati i controlli per evitare il ripetersi di azioni violente come quelle del 9 ottobre scorso, quando fu assaltata la sede della Cgil.