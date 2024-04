Operata due volte per una garza dimenticata durante il parto cesareo, medici condannati

Per mesi e mesi dopo avere partorito ha avuto dolori addominali, fino alla terribile scoperta: i medici avevano dimenticato una garza operatoria. Una distrazione che si è tradotta per una donna in due interventi riparatori e seri danni. Adesso alla paziente è stato riconosciuto un risarcimento, come riporta CataniaToday.

La storia di malasanità inizia nel 2015. In quell'anno la donna affronta un parto cesareo in una clinica privata. Il personale però - come stabilito ai giudici - procede alla sutura del taglio cesareo senza contare correttamente le garze e una viene "dimenticata". Nel 2016 la donna viene sottoposta a primo intervento cosiddetto "riparativo". La donna è però in choc settico e viene trasferita d'urgenza in un'altra struttura dove le veniva diagnosticata sepsi addominale e viene sottoposta nuovamente a intervento chirurgico che però non sarebbe stato risolutivo di tutti i danni.

La quinta sezione civile del tribunale di Catania ha condannato la clinica privata dove la donna ha partorito al pagamento di oltre 21mila euro per i danni procurati.