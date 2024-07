Party abusivo sull'Isola delle femmine, la versione del dj: "Era solo un videoclip". Cosa succede ora

Tiene banco il caso del party abusivo nella riserva dell'Isola delle Femmine, al largo di Palermo, dove almeno un centinaio di persone si è riunito nel fine settimana per festeggiare il compleanno di due gemelli medici, a quanto sembra organizzatori della festa, al ritmo di canti e balli con un ex sottufficiale della Guardia costiera a fare da dj. La festa è stata interrotta dalle forze dell’ordine che sono intervenute con le motovedette dopo la segnalazione fatta dalla Lipu che aveva notato l’insolita presenza di decine e decine di persone nell’area marina protetta nonché riserva naturale.

Il party era iniziato in un pub del comune Isola delle Femmine, sulla terraferma; poi i partecipanti hanno raggiunto l'isolotto a bordo di diverse barchette per continuare la festa a cui hanno partecipato anche professionisti e imprenditori. Mentre la festa era in corso sono arrivate guardia costiera e guardia di finanza che si sono ormeggiate con le loro imbarcazioni.

I militari, con il supporto di carabinieri e polizia, hanno identificato i partecipanti nel tentativo di ricostruire la vicenda e risalire all’identità degli organizzatori che ora rischiano multe salate o addirittura una denuncia per avere invaso un'area protetta dove nessuno avrebbe potuto autorizzare un evento del genere in uno spazio in flora e fauna sono particolarmente tutelate. Il party ha in effetti suscitato grande scalpore anche sui social scatenando feroci polemiche.