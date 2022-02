Pasquale Bacco, ex medico negazionista: "Siamo stati codardi, abbiamo morti sulla coscienza"

E' un'intervista che farà discutere quella a Pasquale Bacco, ex esponente No vax, che torna a parlare di Covid: "Credo che noi che siamo saliti su quei palchi qualche morto sulla coscienza ce l’abbiamo", dice al Corriere del Mezzogiorno Bacco, che già a novembre poi, dopo aver cambiato idea, metteva in guardia dalla pericolosità del Covid.

"Siamo stati dei grandi codardi tutti noi No vax. Andavamo nelle piazze e quando parlavamo sapevamo che le persone volevano sentire cose forti. Quindi provocavi sempre di più. E allora via con: “Nei vaccini c’è acqua di fogna”, “le bare di Bergamo erano tutte vuote”, “con il Covid non è morto nessuno”". E poi ancora: "Siamo stati veramente dei grandissimi bastardi, non mi nascondo, questa è la verità – continua il medico accusato in passato di negazionismo -. Un giorno dovremmo rendere conto di queste cose. Purtroppo. Per questo ho chiesto perdono a tutti ma quel perdono non serve a nulla".

Bacco spiega di avere cambiato idea sul Covid "quando ho visto morire un ragazzo di 29 anni di Covid. Aveva nel telefonino i video dei miei comizi sui palchi No vax. La famiglia mi disse che era un mio fan. Non me lo dicevano con rabbia anzi, e questo mi ha fatto ancora più male. Quella morte me la sento come una mia colpa".

Già mesi fa il medico e ricercatore, originario di Battipaglia, avvertiva: "Oggi il virus colpisce soprattutto i giovani sani. Mi sento in colpa, non possiamo andare sui palchi e dire ‘baciatevi e abbracciatevi". "Io su quattro nozioni costruivo delle enormi ipotesi e argomentavo. Facevo credere tutto quello che volevo. Però in malafede", aggiungeva Bacco