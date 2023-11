Per portare il figlio a scuola passano per il varco Ztl sbagliato: più di 100 multe, salasso per una famiglia

Un salasso. Migliaia e migliaia di euro da versare alle casse del Comune per aver sbagliato strada almeno un centinaio di volte, passando per un varco presidiato dalla Ztl senza essere in possesso dell'autorizzazione. A commettere le infrazioni è stata una giovane coppia di origini cinesi residente a Brescia. Le prime multe sono arrivate a casa il 4 novembre scorso, e si riferiscono al mese di settembre. Ma le violazioni - come racconta in un dettagliato articolo il Giornale di Brescia - sarebbero proseguite fino all'inizio di questo mese, anche più volte al giorno: questo per portare e andare a prendere il figlio alle scuole elementari Tito Speri di Via Trieste.

I due coniugi: "Colpa del navigatore, ma sanzioni arrivate in ritardo"

I due erano stati autorizzati dal Comune a compiere un determinato percorso, ma a sentire loro il navigatore gli ha suggerito una strada diversa per la quale però non avrebbero potuto passare. Da qui l'invio delle sanzioni. Che tuttavia sono arrivate quasi due mesi dopo le prime infrazioni. "L'errore lo abbiamo commesso noi" hanno raccontato i due coniugi, "ma se le prime contravvenzioni fossero arrivate prima sicuramente non avremmo più sbagliato".

A quanto ammonta la maxi multa

Al momento i due hanno ricevuto un plico di 24 multe, ma pare già accertato che i passaggi vietati siano almeno 104 e potrebbero diventare addirittura 140. Dal momento che per ogni infrazione è prevista una multa che varia da 70 euro (se il pagamento avviene entro cinque giorni dalla notifica) a 95, la somma da versare si annuncia piuttosto alta. Con 24 violazioni la multa andrà da un minimo di 1.680 euro e a un massimo di 2.280, mentre nel caso in cui i passaggi irregolari fossero 140 i due potrebbero dover versare da un minimo di 9.800 euro a un massimo di 13.300. Ora i due genitori si vedono costretti a pagare il dovuto. Un salasso. E che salasso. "Ci siamo fatti prestare i soldi" hanno raccontato con un po' di amarezza. In alternativa avrebbero dovuto presentare un ricorso per ciascuna multa, una strada che però, almeno secondo la coppia, si sarebbe rivelata forse addirittura più costosa.

Continua a leggere su Today...