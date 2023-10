Passaporti e carte di identità alla posta: ecco dove e quando

I passaporti e le carte di identità potranno essere ritirate anche negli uffici postali. Con tempistiche differenti sarà possibile fruire di questo servizio, in base al comune in cui si abita. Le iniziative fanno parte del Progetto Polis, anticipati dal condirettore generale di Poste Italiane, Giuseppe Lasco, al Tg Poste. "Al momento - ha detto Lasco - stiamo già erogando servizi dell'Inps, certificati anagrafici e giudiziari".

Carte di identità e passaporti all'ufficio postale: dove e quando

A partire da dicembre 2023 anche l'ufficio postale potrà erogare il passaporto, mentre da febbraio 2024 verranno rilasciate le carte di identità elettroniche e i servizi dell'Agenzia delle Entrate. I nuovi servizi non saranno però per tutti: i comuni in cui verranno attivati avranno meno di 15.000 abitanti. Le iniziative fanno parte del progetto "Polis", per costituire la "più grande rete nazionale di aree di coworking", con 250 siti messi a disposizione da Poste Italiane in tutto il Paese.

I piccoli paesi italiani soffrono da anni un calo della popolazione: negli ultimi 50 anni hanno perso più della metà dei residenti e ora si trovano a rischio di spopolamento. In questo contesto si inserisce il Progetto Polis con la "casa dei servizi di cittadinanza digitale", che farà parte della transizione digitale italiana prevista dal Pnnr.

Con i servizi telematici della Pubblica Amministrazione all'interno degli Uffici Postali verranno creati 6.933 "Sportelli Unici" di prossimità. Il progetto è finanziato con risorse del piano complementare al Pnrr per 800 milioni di euro e per circa 400 milioni a carico di Poste Italiane.

