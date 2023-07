La nazionale italiana di volley testimonial per la pasta "integratore di felicità"

Al posto delle maglie tecniche ci sono i grembiuli, il pallone sostituito da pacchi di pasta che vengono passati di mano in mano, il campo di gioco è una cucina. E l'allenatore guida i suoi ragazzi, ma stavolta nel ruolo di chef. Giocatori e coach della nazionale maschile seniores di pallavolo si cimentano, con una non scontata ironia, nel ruolo di testimonial della campagna di promozione per i prodotti della filiera della pasta del ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, realizzata da Ismea – Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare in partnership con la Fipav – Federazione italiana pallavolo. Lo scopo è valorizzare la pasta, vera e propria icona del made in Italy.

"La pasta, integratore di felicità" è lo slogan che accompagna la campagna presentata oggi, martedì 25 luglio, nella sede del Coni a Roma. Presenti i ministri dell'Agricoltura e della Sovranità alimentare e quello dello Sport, Francesco Lollobrigida e Andrea Abodi; il commissario straordinario Ismea Livio Proietti; il presidente Fipav Giuseppe Manfredi; il coach della nazionale maschile seniores di pallavolo Ferdinando De Giorgi; il presidente e ad di Sport e Salute Vito Cozzoli; il presidente dell'Unione italiana food Paolo Barilla.

"Si sancisce l'alleanza tra lo sport e la buona alimentazione - dice Abodi -. Non perché non ci fosse ma perché adesso viene rilanciata. Uniamo un'eccellenza come la pasta e la maglia azzurra, il sogno di chiunque pratica sport. Una corretta alimentazione, abbinata a una costante e regolare pratica sportiva, contribuisce al miglioramento della qualità della vita delle singole persone, ma anche delle comunità – aggiunge Abodi -. D’altro canto lo sport rappresenta un veicolo di comunicazione formidabile e non possiamo non utilizzarlo anche per promuovere i corretti stili di vita e una corretta alimentazione. Dobbiamo fare in modo che anche grazie alle eccellenze dello sport, comprese le Nazionali come è stato fatto con la pallavolo, si riescano a veicolare i concetti dell’educazione alimentare che consentano di migliorare il benessere psicofisico. La relazione tra lo sport e l’alimentazione sarà sempre più importante. In questo rapporto, la pasta rappresenta il miglior alleato dell’atleta, dà energia e forza, e produce, proprio come sottolinea lo spot, buonumore".



L'Italia è leader mondiale nella produzione di pasta, con oltre 3 milioni di tonnellate di prodotto (pari al 22% della produzione complessiva a livello mondiale) e un export di poco inferiore a 2,9 miliardi di euro. Da sola la pasta made in Italy soddisfa mediamente il 30% della domanda globale, e vede tra i suoi principali acquirenti Germania, Francia, Regno Unito e Stati Uniti. All'immagine iconica della pasta, in Italia e nel mondo, si affianca il volley, sport che in Italia è secondo solo al calcio per interesse (7 milioni gli appassionati, 1,2 milioni i praticanti, oltre 330 mila i tesserati) con le nazionali maschili e femminili che hanno fatto la storia di questo sport, dominando le competizioni mondiali: 6 medaglie olimpiche maschili, 5 ori mondiali (4 maschili e 1 femminile), 2 argenti mondiali (1 maschile e 1 femminile).

"Le eccellenze vanno valorizzate - sottolinea Lollobrigida - oggi uniamo lo sport e la buona alimentazione per garantire il benessere. Avere la nazionale di volley con noi può certamente far sì che il messaggio arrivi a più persone".

E se per noi italiani la cottura della pasta si impara sin da piccoli, non è cosi nel resto del mondo. Da qui l'idea di Lollobrigida: "Penso che si potrebbe inserire sui pacchi di pasta un codice Qr con un video per spiegare come cuocere la pasta, in realtà per noi è normale ma non nel resto del mondo dove la gente non sa da che parte cominciare facendo delle cose pazzesche". "Il mio augurio - prosegue Lollobrigida - va al mondo della trasformazione per riuscire ancora di più a incrementare i loro livelli di vendite. Abbiamo aperto un tavolo di confronto con la filiera e il 3 agosto ci sarà un incontro con il sottosegretario (all'Agricoltura, ndr) La Pietra".

La pasta è cardine della dieta mediterranea ed è amata da nutrizionisti e sportivi, perché al tempo stesso energetica e leggera. Inoltre, stimola le endorfine, alimentando il nostro buonumore, ed è "smart" per natura: versatile in cucina, facile da preparare, emblema di convivialità e la sua impronta ambientale è fra le più basse del mondo.

"Intorno a un piatto di pasta - sottolinea Proietti - c'è socialità, c'è felicità. Vogliamo veicolare il messaggio che la pasta fa bene, cosa che ultimamente viene dimenticata. Spesso i giovani pensano che faccia male alla linea. C'è paura dei carboidrati. Invece dobbiamo fare acquisire consapevolezza che è un alimento completo, che fa bene. Abbiamo pastifici che producono pasta di qualità elevatissima. Da qui la volontà di mettere insieme due campioni del made in Italy: la pasta e la leggendaria nazionale italiana di volley, che ha fatto la storia di questo sport, conquistando più volte il gradino più alto del podio nelle competizioni internazionali". Secondo Proietti il connubio "testimonia l’importanza di fare sistema tra attori istituzionali e privati e tra ambiti e discipline differenti".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La campagna di promozione prevede lo spot tv con la nazionale di volley girato nel suggestivo ritiro di Cavalese (Tn), che da settembre sarà sulla tv nazionale. E ancora uno spot radio e una serie di reel e stories per i social network, che vedono protagonista l'intera nazionale maschile di volley capitanata da Simone Giannelli. La campagna media integrata si completa anche una serie di annunci stampa e online su importanti testate nazionali generaliste, sportive e del settore food e con una presenza negli appuntamenti di riferimento del volley italiano, come il Campionato italiano di beach volley, il Volleys3 per la promozione del volley nelle scuole primarie e secondarie e nelle società sportive, e il Trofeo delle Regioni.

"Per noi - racconta De Giorgi - è stato motivo di grande orgoglio essere abbinati a un'eccellenza. Lo spot è stato girato al raduno, i ragazzi amano la vita, amano quello che fanno ed è stato bello anche vederli cimentare in questa esperienza. Sono state nove ore di lavoro per noi che non siamo abituati a queste cose, ma è stata una bellissima giornata". "Quando sono stato informato dell'interesse nei confronti dei nostri ragazzi per la realizzazione dello spot e della campagna di comunicazione che ne consegue sono stato molto felice - commenta Manfredi -. Innanzitutto, essere affiancanti alle istituzioni è sempre motivo di prestigio e poi perché, in questo caso, abbiamo potuto riscontrare numerosi punti di contatto con il ministero e con Ismea in particolare. D'altronde alcuni temi come la sana alimentazione e un corretto consumo del cibo, sono temi a noi cari e sui quali è importante investire affinché il maggior numero di sportivi e persone, in generale, siano consapevoli di tali aspetti. Da presidente Federale sono orgoglioso che i nostri ragazzi e il nostro ct siano stati scelti per veicolare un simile messaggio".

La campagna di comunicazione è stata anche preceduta dal tour #adessopasta che in dieci città italiane ha proposto degustazioni di pasta con dimostrazioni gastronomiche e giochi interattivi.

"La pallavolo è uno sport di bellezza, armonia e di grande energia - evidenzia Paolo Barilla, presidente Unione Italiana Food e vicepresidente del gruppo Barilla – ed essere al fianco delle ragazze e dei ragazzi della Nazionale è per noi motivo di orgoglio. Collaborare insieme al Governo, al ministro Lollobrigida e al Coni per la valorizzazione della pasta, che è l’emblema del cibo italiano, è la maniera migliore per fare sistema e promuovere l’Italia nel mondo".

"L'educazione alimentare sarà per noi uno scopo non solo per promuovere lo sport nella scuola, ma anche per far si che i ragazzi e i bambini comprendano che mangiare bene fa star meglio e migliora la qualità della vita - conclude Cozzoli -. Un invito non solo a muoverci e fare sport, ma anche a privilegiare una corretta educazione alimentare e la pasta è sicuramente una bandiera del made un Italy che dobbiamo sventolare in tutto il mondo".