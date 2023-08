Le patate ritirate dai supermercati per "rischio chimico"

Non possono e non devono essere consumate per la presenza all'interno di un pesticida. Il ministro della salute ha ritirato dal mercato centinaia di confezioni di patate "novella" del marchio Selenella per "rischio chimico". All'interno dei tuberi, venduti in confezioni da un chilo e mezzo, è stata infatti rilevata "la presenza della sostanza attiva Fosthiazate", secondo quanto si legge sul sito del ministero. Nel dettaglio, il lotto di produzione richiamato è il "26-06", mentre in questo caso non è indicativa la data di scadenza o il termine minimo di conservazione del prodotto in questione (motivo per cui non è indicata).

L'invito del ministero della salute a chi ha acquistato il prodotto è quello di non consumarlo: le confezioni vanno riportate al punto vendita dove sono state acquistate per essere rimborsati. Il Fosthiazate è un nematocida utilizzato in agricoltura per uccidere i piccoli vermi parassiti delle piante e autorizzato con un limite massimo di concentrazione (0,02 mg/kg) nel trattamento delle patate. Nel caso in questione, la concentrazione riscontrata sul lotto sarebbe risultata più elevata.

