Arriva la patente digitale

I tempi sono maturi: tra qualche mese (probabilmente entro la fine del 2024), la patente cartacea sarà affiancata da un analogo documento digitale che avrà a tutti gli effetti validità legale. La rivoluzione sarà possibile grazie a It-Wallet, il portafogli elettronico che consentirà di avere tutti i documenti a portata di mano sul proprio smartphone. Non solo la patente dunque, ma anche carta di identità elettronica, tessera sanitaria digitale, carta europea della disabilità e altri documenti.

La vecchia patente rosa non andrà del tutto in soffitta, beninteso, ma sarà affiancata da un analogo documento non cartaceo. Le forze dell’ordine potranno così effettuare i normali controlli scansionando il Qr Code presente nel telefono del guidatore, un meccanismo molto simile al Green Pass e che sarà esteso a tutti i Paesi dell’Unione Europea.

Di smaterializzare la patente di guida si parla da tempo, oggi però il passaggio di consegne sembra davvero vicino, per quanto non sia stata comunicata alcuna road map ufficiale. Il portafogli digitale It-Wallet sarà fruibile attraverso l'app Io, l'applicazione dei servizi della pubblica amministrazione a cui si accede con le credenziali Spid o Cie (carta d'identità elettronica). Il lancio è previsto verso metà 2024 con tessera sanitaria e carta della disabilità, per poi includere nei mesi successivi anche la carta d'identità digitale e, appunto, la patente di guida. Attraverso il portafoglio digitale sarà possibile anche consultare il totale dei punti patente e la lista delle infrazioni commesse in passato.