Prendere la patente di guida online è possibile? Chiariamolo subito: la risposta è una sola, no. Eppure su internet si moltiplicano gli annunci che promettono il conseguimento della licenza di guida senza fare gli esami, basta dichiarare di saper guidare, pagare "850 euro e attendere due giorni". Questo almeno è quanto promesso da un furbetto che ha provato ad adescarmi sui social. Incuriosita sono stata al gioco, ecco cosa è successo.

"850 euro per una patente di guida online"

"Lavoro alla motorizzazione civile di Palermo. Aiuto chi non supera l’esame a prendere la patente online senza sostenere l’esame. Lavoro con discrezione. Tutti i miei documenti sono certificati dal ministero nazionale: il foglio rosa, il certificato di circolazione e la patente". Questa la risposta ricevuta dall’account Facebook 'Patente di guida' a una mia semplice richiesta di informazioni per una patente online (vedi immagine sopra). Naturalmente non ho la certezza che questa persona lavori davvero alla motorizzazione civile di Palermo (o di qualunque altra città d’Italia), potrebbe esserci chiunque dietro a quel logo con i cartelli stradali. Dopo un paio di messaggi scritti tanto per conoscerci, si va subito al sodo: "La patente B costa 850 euro e si paga in 2 rate. Prima paghi 200 euro che serviranno per avviare la produzione e la registrazione della tessera presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. I 650 euro verranno pagati quando riceverai la carta".

Ovviamente è una pratica illegale: la legge non permette di prendere la patente online e occorre seguire i corsi in presenza nelle scuole guida, fare l’esame di teoria e quello di pratica nelle autoscuole accreditate oppure alla Motorizzazione civile. Non esistono alternative. Eppure spuntano come fughi sui social questi annunci truffa che, come nella pesca a strascico, vengono diffusi sul web per catturare quanti più pesci possibile nella rete. Ma chi desidera prendere la patente di guida comodamente dal suo divano di casa, finisce inesorabilmente per essere truffato. Vediamo come.

Patenti false online: quali rischi si corrono

850 euro per una patente di guida non sono pochi: per la B ce ne vogliono 400 alla Motorizzazione civile e tra gli 800 e i 1.200 euro se ci si rivolge a un’autoscuola. Ma per chi cerca di prendere la patente senza studiare la cosa può diventare allettante. Con i potenziali rischi del caso: il fatto che io sappia o meno condurre un veicolo sarebbe affidato solamente alle mie dichiarazioni e tanto meno chi mi promette di farmi arrivare a casa la patente in 48 ore.

Cosa devo fare per avviare la richiesta? Tutto molto semplice, basta inviare una serie di dati personali come nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza, indirizzo e una foto d’identità. Poi una richiesta un po’ anomala: una foto della mia firma su un foglio di carta. Praticamente una firma in bianco su un foglio dove lui metterà un testo a suo piacimento senza che io possa sapere cosa ho sottoscritto.

Da potenziale truffatrice a truffata il passo è breve: iniziano a suonarmi nella testa tantissimi campanelli d’allarme. Per prima cosa potrei diventare ricattabile: rischio infatti una denuncia alle autorità per aver tentato di richiedere una patente falsa. Oppure i 200 euro richiesti per avviare la pratica potrebbero facilmente sparire nel nulla. Ma la cosa peggiore che potrebbe succedermi è il furto dei dati personali, della mia carta d’identità e della mia firma: chi ne venisse in possesso potrebbe aprire dei conti correnti bancari online per chiedere prestiti o carte di credito a mio nome.

Le tattiche per farmi cadere nella rete

La situazione inizia a diventare troppo 'pericolosa', non mi permette di andare avanti nell’indagine (anche se poi più o meno un’idea di quello che potrà accadere ce la siamo fatta un po’ tutti), così gli dico che ho smarrito la carta d’identità. Lui mi propone subito delle alternative: una vecchia carta d’identità nazionale oppure il passaporto. Non rispondo al messaggio ma lui non molla: per circa due settimane mi tampina per chiedermi se ho trovato i documenti da inviargli. Di fronte ai miei silenzi decide di mandarmi anche dei video per tentare di convincermi.

Il primo è molto efficace perché si vede una patente di guida in formato tessera senza dati che magicamente viene compilata con una specie di laser con nome e cognome di una persona, poi la scritta: "Prendi la patente entro massimo 7 giorni: ti basta saper guidare e conoscere il codice della strada e avrai la patente per maggiori informazioni scrivimi in privato" (vedi video sotto). Poi ancora il video di una signora di origini asiatiche che mostra con orgoglio la sua nuova patente e di sottofondo la voce di una persona che dice: "Posso aiutare anche te".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Visto che non rispondo si gioca l’ultima carta: quella dello sconto. "Approfittate allo stesso tempo della promozione, riduciamo tutti i prezzi delle categorie di patenti di guida" scrive in un italiano un po' sgrammaticato, tanto da farmi pensare di parlare con un chatbot (software che simula ed elabora le conversazioni umane scritte o parlate, ndr) e non con una persona in carne e ossa.

Patenti facili, Unasca: "Attenti alle truffe"

Queste pratiche illegali espongono gli utenti a rischi di phishing e truffe online ci spiega l’Unione nazionale autoscuole e studi di consulenza automobilistica (Unasca) che mette in guardia dal credere ai siti che offrono l’acquisto della licenza dopo una ridicola preparazione online, oppure addirittura senza la necessità di frequentare corsi di formazione in presenza e senza sostenere esami. Per la legge non è reato solo vendere documenti falsi, ma anche esserne in possesso o tentare di acquistarli. Inoltre chi viene beccato alla guida di un veicolo con una patente falsa rischia una sanzione amministrativa che va dai 5mila ai 30mila euro e il fermo amministrativo dell'auto fino a 3 mesi.

In Italia circolano 40 milioni di patenti attive, segno che ottenere l’abilitazione alla guida non è poi così difficile. Eppure sui social di siti come quello in cui mi sono imbattuta io sulle patenti di guida online ce ne sono a centinaia come Patente di guida online, Patente di guida italiana originale, Patente di guida originale, Patente di guida senza esame, etc (vedi immagine sopra), tutti con le stesse false promesse, segno però che qualcuno (forse più di uno) ancora ci casca.