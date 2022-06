Patenti e revisioni, perché la scadenza del 29 giugno è importante

Usciti dallo stato di emergenza Covid "scadono" anche tutte le disposizioni adottate per fronteggiare la situazione straordinaria. La validità di documenti e altri atti legati alla circolazione stradale era stata prorogata al 29 giugno ma adesso non ci saranno ulteriori dilazioni. Questo significa che si dovrà tornare a essere in regola con patenti, revisioni eccetera secondo le scadenze ordinarie. Il termine del 29 giugno è importante soprattutto per le visite mediche di rinnovo delle patenti, delle Cqc (le carte di qualificazione necessarie ai conducenti professionali di mezzi pesanti) e dei Cfp (certificati di formazione professionale) per il trasporto di merci pericolose. Entro questa data devono essere rinnovati tutti i documenti scaduti nel corso dello stato di emergenza (31 gennaio 2020 - 31 marzo 2022). Per chi guida con licenza non italiana invece i rinvii sono già scaduti. Se la scadenza della patente è successiva al 31 marzo 2022 non c’è nessuna proroga.

Entro la data del 29 giugno deve sottoporsi alla visita chi è soggetto alla valutazione della Commissione medica locale e aveva il permesso provvisorio. Parliamo dei disabili ma non solo. Deve passare la visita anche chi ha la patente per camion o bus (categorie CE, D1E, D e DE) e durante lo stato di emergenza ha superato rispettivamente i 65 e i 60 anni.

Scadono il 29 giugno anche gli attestati per la "Carta di qualificazione del conducente - richiesta ai conducenti che effettuano professionalmente l'autotrasporto di cose - e per il "Certificato di formazione professionale" che abilita alla guida di tutti i veicoli adibiti al trasporto nazionale o internazionale di merci pericolose, indipendentemente dalla massa (anche quando è inferiore a 3,5 tonnellate).

Scadenza in vista anche per i fogli rosa. Se il documento esauriva la sua validità tra il 31 gennaio 2020 e il 31 marzo scorso, il nuovo limite è sempre il 29 giugno. Le disposizioni si applicano anche alle autorizzazioni a esercitarsi alla guida rilasciate a conducenti sottoposti a revisione tecnica della patente.

Quanto alle revisioni e ai controlli sui veicoli o su loro parti, tutte le proroghe sono già scadute, tranne quelle per approvazione tecnica dei veicoli-frigo (Atp), sostituzione o riqualificazione bombole a metano (Cng) e prove periodiche di tenuta ed efficienza delle cisterne: le scadenze comprese nel periodo dello stato di emergenza sono anch’esse rinviate al 29 giugno. Idem per le autorizzazioni per trasporti eccezionali, alla circolazione di prova e all’effettuazione di scorte tecniche.