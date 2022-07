Cos'è questa storia della patente sullo smartphone

Dal 2023 la patente sarà (anche) digitale. Parola di Vittorio Colao, ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale che ha anticipato le linee guida di un progetto che coinvolgerà l'intera Unione europea. Il ministro sta lavorando assieme ai propri colleghi degli altri Stati membri alla creazione di una patente di guida che sarà visualizzabile tramite un semplice Qr Code a cui i cittadini italiani potranno accedere tramite l'app Io. L'idea è quella di rendere il documento di guida italiano valido e leggibile in tutti i paesi Ue grazie al solo utilizzo di un cellulare. Allo stesso tempo anche le patenti emesse in altri stati dell'Unione risulteranno facilmente controllabili dalla Polizia italiana.

La "nuova patente" potrebbe debuttare nel 2023. "L'obiettivo è creare una vera e propria Schengen del digitale", ha fatto sapere Colao in un incontro con la stampa estera, confermando l'intenzione dei paesi europei di muoversi all'unisono verso una sola direzione. "Ci vorrà un anno e mezzo - ha specificato il ministro - manca la definizione di un parametro europeo". Nel frattempo l'Italia va "avanti a grande velocità con l'app IO per fare in modo che il prossimo passo sia farlo diventare un progetto europeo".

Nel portafoglio digitale degli italiani ci sarà anche la tessera elettorale e un fascicolo sanitario elettronico con all'interno tutte le informazioni sullo stato di salute di una persona. Ma anche certificati anagrafici, codice fiscale, tessera sanitaria e molto altro. Si tratta di importanti novità che verranno realizzate grazie ai fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr), 20 miliardi di euro in tutto per la trasformazione digitale del Paese, non più procrastinabile.