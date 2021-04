Patrick Zaki può diventare italiano? Cosa succede oggi in Senato

In Aula si voteranno due mozioni per chiedere la liberazione dello studente dell'Università di Bologna detenuto da più di un anno in Egitto. Ci sarà anche la senatrice Liliana Segre. L'ultimo messaggio alla fidanzata dal carcere: "Resisto, grazie per il sostegno"

Quella di oggi potrebbe essere una giornata importante per il destino di Patrick Zaki, lo studente dell’università di Bologna in carcere da più di un anno in Egitto con l’accusa di propaganda sovversiva. Sono due le mozioni che verrranno discusse dall'Assemblea del Senato: la prima impegna il governo, tra le altre cose, "a intraprendere tempestivamente ogni ulteriore iniziativa presso le autorità egiziane per sollecitare l'immediata liberazione" dello studente, "valutando anche la promozione dell'applicazione della Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura e altri trattamenti o punizioni crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984"; la seconda, a prima firma Pd, ma sostenuta anche da esponenti di altre forze politiche (si sono schierati a favore alcuni parlamentari del M5s, Italia viva, +Europa, Lega e Misto), chiede all’esecutivo di "intraprendere con urgenza tutte le dovute iniziative affinché a Zaki sia riconosciuta la cittadinanza italiana" nonché "ad adoperarsi con maggiore vigore in tutte le sedi europee e internazionali, perché l'Egitto provveda senza ulteriori indugi al rilascio di Patrick George Zaki".

Mattarella può concedere la cittadinanza a Patrick Zaki?

La mozione cita espressamente la legge n. 91 del 1992 che definisce i criteri per ottenere la cittadinanza italiana. All’articolo 9 comma 2 si legge che "la cittadinanza può essere concessa allo straniero", quando "questi abbia reso eminenti servizi all'Italia, ovvero quando ricorra un eccezionale interesse dello Stato". In casi del genere a firmare il decreto è il presidente della Repubblica "sentito il Consiglio di Stato e previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro degli affari esteri". Il caso di Patrick Zaki è compatabile con la norma citata sopra? La materia è complessa,ma i firmatati della mozione propendono per il sì.

Nel testo si legge che "la drammatica condizione in cui versa Patrick Zaki e il regime di detenzione cui è sottoposto nel carcere di massima sicurezza di Tora, noto, come denunciato ripetutamente da diverse organizzazioni internazionali, per le condizioni inumane e i continui abusi ai danni dei reclusi, unitamente alle ripetute e precedentemente citate violazioni dei diritti umani perpetrate dal regime egiziano ai danni dei dissidenti politici configurano come di tutta evidenza il ricorrere di un eccezionale interesse del nostro Paese a riconoscere tempestivamente la cittadinanza italiana al ricercatore egiziano". In ogni caso il voto di oggi non sarà di per sé risolutivo, ma servirà a indirizzare e a rendere più incisiva l’azione dell’esecutivo. Secondo chi si batte per la liberazione di Zaki, concedere la cittadinanza italiana - e dunque europea - allo studente detenuto in Egitto costringerebbe anche l’Ue ad assumersi le proprie responsabilità e a fare pressioni sul regime di Abdel Fattah al-Sisi affinché si arrivi alla liberazione del ricercatore.

La visita della fidanzata e il biglietto di Zaki: "Resisto, grazie per il sostegno"

Le condizioni di Zaki del resto sono sempre più difficili. Nei giorni scorsi il ricercatore ha incontrato la sua fidanzata in carcere e le ha consegnato una copia del libro "Cento anni di solitudine", con un biglietto all'interno scritto in italiano in cui diceva: "Resisto, grazie per il sostegno di tutti". I dettagli dell’incontro sono stati resi noti dalla pagina Facebook del gruppo 'Patrick libero'. Nel post in questione si legge che Zaki "sembrava stare bene in generale", ma "era confuso" su ciò che è successo nell'ultima udienza in tribunale, "sapeva che la sua detenzione era stata rinnovata per altri 45 giorni, ma non era a conoscenza dello stato dell'appello presentato dai suoi avvocati per cambiare la corte che si occupa del suo caso. Ha anche detto che appena è entrato nell'aula dell'ultima sessione, il giudice stava dicendo agli avvocati di andarsene. La sua ragazza gli ha detto che l'appello era stato respinto e che il suo processo sarebbe continuato davanti allo stesso giudice".

"Purtroppo - si legge ancora - quando la sua ragazza ha cercato di confortarlo dicendogli che si spera che tutto questo finisca presto, lui ha fatto una risata sarcastica e disperata, dicendo che sta cercando di adattarsi a stare in prigione, in un modo che indica che ha perso la speranza di essere presto libero e sta rimanendo forte per coloro che ama".

Patrick ha anche raccontato che mentre stava lasciando il carcere per recarsi in tribunale, " il direttore della prigione lo ha fermato e gli ha detto che non gli permetterà di entrare di nuovo finché non si sarà tagliato i capelli, mentre rideva con gli altri agenti di polizia intorno a lui". Secondo gli attivisti di Patrick Libero, "questo è stato a dir poco ingiusto, anche i piccoli dettagli sono controllati, il suo corpo e il suo aspetto sono soggetti alla loro opinione". "Continuiamo ad aggrapparci alla speranza che sia presto libero e che domani ci porti notizie migliori", concludono gli attivisti, chiedendo che Patrick sia "immediatamente rilasciato".

Anche la senatrice Segre presente al voto per Zaki

Al voto di oggi in Senato parteciperà anche la senatrice a vita Liliana Segre che aveva sospeso la propria presenza in Aula a causa della pandemia e si era presentata eccezionalmente a palazzo Madama solo per votare la fiducia al governo Conte. "Ho firmato con profonda convinzione la mozione che chiede al governo italiano di concedere subito la cittadinanza italiana a Patrick Zaki", la cui detenzione senza processo, spiega la senatrice "è una violazione clamorosa dei diritti umani e civili che lo Stato democratico italiano non può accettare senza fare il possibile per ottenere la liberazione del prigioniero, a partire dalla concessione immediata della cittadinanza".