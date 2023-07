Patrick Zaki condannato a tre anni di carcere: "L'Italia ritiri l'ambasciatore"

Lo studente dell'Università di Bologna Patrik Zaki è stato condannato a tre anni di carcere. Lo riferisce uno dei quattro legali dell'attivista al termine dell'udienza odierna a Mansura, in Egitto. Zaki è stato portato via dall'aula e trasferito alla stazione di polizia di Gamasa tra le grida della madre e della fidanzata che attendevano all'esterno. Secondo quanto riferito la sentenza non sarà appellabile.

"Calcolando la custodia cautelare" già scontata, "si tratta di un anno e due mesi" di carcere, ha detto Hazem Salah, uno degli avvocati Zaki. Nella mattinata di oggi 18 luglio 2023 lo studente aveva scritto un post su Facebook in cui annunciava l'arrivo al tribunale per l'inizio dell'udienza, spiegando "Spero, come al solito, nella fine del processo che mi permetta di viaggiare normalmente".

Amnesty: "Il peggiore degli scenari"

"La peggiore sentenza possibile" secondo Riccardo Noury di Amnesty Italia. Sempre su Twitter il portavoce di Amnesty Italia ha postato un video in cui commenta l'ennesima condanna del giovane studente.

Di gravissima violazione dei diritti umani parla anche il co-portavoce nazionale di Europa Verde e deputato di Alleanza Verdi e Sinistra, Angelo Bonelli intervenendo in Aula a Montecitorio che ricorda come l'Egitto impedisca ancora oggi di accertare la verità sulla morte di Giulio Regeni. "Bisogna agire - incalza Bonelli - l'Italia richiami l’ambasciatore dall’Egitto". "Solo pochi mesi fa Tajani si diceva fiducioso su Zaki - prosegue - nel frattempo la Premier continua a sostenere il regime di Al-Sisi: il governo italiano, infatti, continua a fare affari con l’Egitto vendendo armi e acquistando gas, ma dimentica i diritti umani. A questo punto chiediamo: che fine ha fatto la richiesta di cittadinanza chiesta dal parlamento per Zaki? Oggi un ragazzo di 32 anni è stato condannato a tre anni e questo è uno schiaffo anche all’Italia".

Le tappe della vicenda

Zaki è stato arrestato nell'aeroporto de Il Cairo il 7 febbario del 2020, quando ancora frequentava il Master di studi di genere dell'Università di Bologna. Al suo arrivo in Egitto, lo studente aveva solo intenzione di fare visita ai parenti e poi di tornare a Bologna per proseguire gli studi. Il giovane viene però fermato in aeroporto e arrestato: diverse denunce di attivisti e legali affermano come abbia subito violenze e torture per il suo attivismo Lgbt. Il motivo dell'arresto è legato all'articolo da lui pubblicato nel 2019 "Displacement, Killing & Harassment: A Week in the Diaries of Egypt's Copts" in cui denunciava le violenze subite dai cristiani copti.

L'arresto viene formalizzato solo il 9 febbraio del 2020, con accuse di "istigazione alla violenza, alle proteste, al terrorismo e gestione di un account social che punta a minare la sicurezza pubblica". Nel mentre comincia la mobilitazione internazionale per chiederne la scarcerazione. Dopo l'arresto, il giovane verrà trattenuto nel carcere egiziano di Tora fino al 7 dicembre 2021, con una custodia cautelare che verrà - nel corso dell'anno - rinviata ogni 45 giorni. Lo studente verrà rilasciato, ma non sarà prosciolto dalle accuse. Seguiranno infatti undici udienze: l'ultima quella di oggi 18 luglio 2023, che ha incriminato e condannato il giovane a tre anni di carcere. Qualche giorno fa si era riuscito a laureare all'università di Bologna.

Proprio il rettore dell'Università di Bologna, Giovanni Molari, ribadisce che si tratta di una ingiustizia e un dolore immenso.

Articolo in aggiornamento...