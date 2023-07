"Zaki è stato abbandonato dallo Stato italiano"

Sentenza pesantissima per un caso di "accanimento giudiziario". Oggi 18 luglio 2023 Patrick Zaki è stato condannato a tre anni di carcere dal tribunale di Mansura, in Egitto. Le accuse contro di lui sono di "istigazione alla violenza, alle proteste, al terrorismo e la gestione di un account social che punta a minare la sicurezza pubblica" del paese per il suo articolo pubblicato nel 2019 "Displacement, Killing & Harassment: A Week in the Diaries of Egypt's Copts" in cui denunciava le violenze subite dai cristiani copti (un gruppo religioso egiziano). Si realizza "il peggiore degli scenari possibili" secondo Riccardo Noury, il portavoce di Amnesty International Italia. Scenario, continua il portavoce, che fin dal primo momento "purtroppo non è mai stato escluso".

"In Egitto imputato è sinonimo di condannato"

Quanto deciso oggi dal tribunale egiziano di Mansura - città dove vive la famiglia di Patrick - ha messo un punto a una vicenda giudiziaria (e politica) che va avanti dal febbraio 2020. Patrick, fermato e arrestato all'aeroporto de Il Cairo, è stato trattenuto nelle prigioni egiziane fino a dicembre del 2021. Soltanto dopo una grossa mobilitazione internazionale, lo studente è stato rilasciato dal carcere, sebbene non sia mai stato prosciolto dalle accuse: le decisione su di lui è infatti arrivata nelle ultime ore. Non è sorpreso Riccardo Noury della decisione del tribunale egiziano: "In Egitto 'imputato' è sinonimo di 'condannato', era da immaginare che uno scenario del genere succedesse".

"L'immagine di Patrick che viene preso e portato via dal tribunale tra le urla e le grida della madre è terrificante" continua il portavoce. La sensazione, secondo lui, è quella di un bruttissimo atteggiamento persecutorio, di un accanimento giudiziario nei confronti di uno grande difensore dei diritti umani e della libertà. "A dieci anni dall'anniversario del colpo di stato in Egitto - dice Noury - un fatto del genere conferma come il sistema dittatoriale sia ancora in piedi e pienamente funzionante".

Le accuse e gli appelli al governo

Il portavoce di Amnesty International Italia si rivolge direttamente al governo perché trovi una soluzione subito. La condanna di Patrick non è soggetta ad appello o a cassazione e, contando la custodia cautelare già scontata, dovrebbe ridursi a un anno e due mesi di detenzione, secondo uno dei suoi avvocati Hazem Salah. Dopo i fatti delle ultime ore, Noury lancia un appello al governo perché mandi ufficialmente "una nota di protesta" e che vengano prese "misure necessarie perché venga annullata la sentenza e Patrick torni a Bologna".

Non si risparmia però il portavoce nelle proteste e nelle accuse anche contro tutti gli esecutivi che si sono susseguiti in questi anni. "Dal giorno in cui è stato scarcerato (il 7 dicembre 2021, ndr) l'azione di governo è cessata e nessuno si è più occupato del caso" nonostante si sapesse che il ragazzo non era stato prosciolto dalle accuse, solo semplicemente fatto uscire dal carcere. "La Farnesina - spiega - si è limitata a mandare gli osservatori, ma i rapporti trai due paesi sono sempre stati armoniosi". All'epoca al governo c'era Mario Draghi, al ministero degli Esteri Luigi Di Maio.

Dopo quel giorno Patrick fu "abbandonato al suo destino". E per farci capire la "spietatezza del partner" internazionale nelle relazioni diplomatiche, Noury spiega come nonostante il parlamento quasi all'unanimità abbia votato per conferirgli la cittadinanza onoraria, il governo - all'epoca del voto - si sia opposto per non "turbare e indisporre l'Egitto".

"Oggi chiediamo al governo che protesti formalmente contro questa decisione. Bisogna cambiare il rapporto: non più basato sulla sudditanza data da armi e petrolio, ma si deve intervenire su questo fronte perché venga fatta giustizia". Alle 19.30 di oggi 18 luglio a Bologna avrà luogo una marcia per chiedere la scarcerazione di Patrick, alla quale parteciperà anche il primo cittadino Matteo Lepore.

"L'Università di Bologna e il Comune ci hanno sempre accompagnato nella tortuosa vicenda giudiziaria e hanno sin da subito sostenuto Patrick" continua Noury, specificando come i due enti più di così non possano fare. "Oggi - conclude - chi può fare qualcosa di concreto perché Patrick venga liberato e torni nella sua città, si trova trai palazzi di Roma, non a Bologna".

