Patrick Zaki è finalmente libero

Finalmente libero. Patrick Zaki è stato rilasciato oggi 20 luglio 2023 dal carcere di Mansura in cui era detenuto dopo aver ricevuto la grazia presidenziale da Al-Sisi. Appena liberato ha abbracciato subito la madre Hala, la fidanzata Reny Iskander, la sorella Marise e il padre George. "Ora sono libero - ha dichiarato ai giornalisti presenti sul posto - penso a tornare in Italia il prima possibile, speriamo che avvenga presto". "Alla notizia della condanna a tre anni ero depresso poi, per fortuna, è andata diversamente e finalmente sono libero" ha aggiunto.

Zaki rilasciato dopo la grazia presidenziale. Le prime immagini fuori dalla Direzione di polizia di Nuova Mansura, in Egitto #ANSA pic.twitter.com/PV7dRexn6X — Agenzia ANSA (@Agenzia_Ansa) July 20, 2023

"Sto pensando di tornare a Bologna, di stare con i miei colleghi all'università", ha detto ancora Zaki. "Un grazie a Bologna, un grazie all'Università, al rettore, a chiunque lì, alla mia gente a Bologna. Sono parte della comunità di Bologna, appartengo a loro, sicuramente", ha aggiunto. "Sono veramente contento per quello che hanno fatto per me da anni. Hanno dimostrato un vero impegno nei confronti del mio caso e adesso sono libero", ha concluso.

Su Facebook la fidanzata dello studente Reny Iskander ha postato le foto della scarcerazione. I due - una volta in Italia - si sposeranno, come annunciato sempre dalla fidanzata con una lettera su Facebook nel giorno in cui il tribunale aveva espresso la condanna a tre anni.

"Ottima notizia. Ora auspichiamo che possa presto beneficiare della libertà di viaggiare e che questa comprenda ovviamente quella di viaggiare dall'Egitto ma anche di tornarvi ogni volta che lo desidererà ". È invece il commento di Riccardo Noury, portavoce di Amnesty International Italia.

Dopo l'annuncio della grazia presidenziale, Giorgia Meloni ha subito rivendicato la scarcerazione del giovane ricercatore attraverso un video pubblicato su Twitter. Anche il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha commentanto la grazia ricevuta da Al-Sisi, sottolineando il ruolo decisivo del governo, ma anche precisando che "Per Zaki non c'è stato nessun baratto con il caso Regeni". "Per quanto riguarda il dottorando ucciso - ha spiegato - continueremo a chiedere che si faccia luce sulla vicenda come abbiamo sempre fatto, abbiamo messo sullo stesso piano le due questioni".

