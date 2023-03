Un tesoro unico al mondo: i palmenti della Locride

In un lembo di terra dove la devastazione urbanistica fa a pugni con la bellezza della natura, in una striscia d'Italia dove l'uomo perde miseramente il suo affronto, c'è chi ancora lotta per preservare una delle testimonianze archeologiche più significative dell'epoca ellenica, romana e bizantina della Calabria. Il territorio in questione, quindici chilometri di costa tra il Mar Ionio e l'Aspromonte, è quello della Locride. Ed è proprio qui, tra i comuni di Bruzzano e Casignana, che si trova la più alta concentrazione al mondo di palmenti rupestri: sono oltre 700, di cui almeno 400 intatti. Nel solo comune di Ferruzzano, in provincia di Reggio Calabria, per merito dell'appassionato lavoro di ricerca del professor Orlando Sculli, ne sono stati rinvenuti almeno 160.

Grazie ad Antonello Canonico, un giovane vignaiolo cosentino, lo abbiamo incontrato per guidarci alla scoperta di questo incredibile sito millenario. Orlando Sculli è un uomo d'altri tempi: laureato in Lettere Classiche all’Università di Messina, ha insegnato per una vita senza mai smettere di alimentare la sua passione viscerale per una terra che lo riconosce come uno dei suoi più autorevoli e fieri testimoni. Non a caso, ci accoglie in un fazzoletto di terra dove Sculli, una sorta di Mr. Magorium della botanica, si dedica da anni alla salvaguardia della biodiversità calabrese. Un autentico giardino delle meraviglie, una cassaforte naturale delle coltivazioni autoctone, che hanno così trovato un rifugio per riprodursi e mettersi al riparo dalla loro estinzione.

Figlio di una Calabria segnata profondamente, qui più che altrove, dalla 'ndrangheta, dai terremoti, dallo spopolamento - oltre il 60% della popolazione migrata altrove, soprattutto in Australia, non è più tornata nella sua terra - Sculli è una guida preziosa anche attraverso quel lungo percorso dove emerge prepotente la memoria delle civiltà che hanno attraversato la Calabria. I palmenti rupestri, alcuni perfettamente conservati, venivano scavati nella roccia: nella vasca superiore si calcava l’uva e si facevano fermentare le vinacce, mentre in quella inferiore, più piccola, si raccoglieva il mosto.

In queste colline verdi e fertilissime, guardate alle spalle dalle vette del massiccio montuoso dell'Appennino Calabro e mitigate dalla luce del Mediterraneo, si respira tutto il contrasto di una sconfitta che vista da qui può sembrare impossibile. Ma a quel senso d'impotenza che potrebbe avvolgere chiunque, Sculli non si è mai arreso. Non lo ha fatto quando Ferruzzano è diventato un borgo fantasma (sopravvissuto al terremoto del 1907 ma sepolto definitivamente dall'emigrazione di massa del dopoguerra), non lo ha fatto quando la messa in sicurezza dei palmenti, che hanno il sole scolpito nella pietra, sembrava finalmente a un passo grazie a coinvolgimento della Soprintendenza di Reggio Calabria. Vicende umane e burocrazia l'hanno nuovamente allontanata senza però fiaccare il coraggio e la perseveranza di Sculli e di chi ancora sta lottando con lui.

Ciò che gravita intorno alla costa ionica, tra mare e monti, è un sito di straordinaria importanza per una lettura in chiave antropologica, storica ed economica del territorio reggino. Conservarlo è un dovere dell'umanità intera, non solo di chi vive questa terra attraversata e segnata da mille culture che si sono combattute per secoli lasciando tracce che devono restare indelebili non solo nel cuore di poche anime resistenti. Tuttavia, ancora oggi, l'archeologia del vino nella Locride - negli ultimi anni almeno 5 palmenti sono stati distrutti nel corso di interventi agricoli - non è affatto in sicurezza.

Disperdere questo immenso patrimonio, in una terra già pesantemente segnata dalla speculazione selvaggia del cemento, da un'infinita sensazione di un brutto e provvisorio che sembra avere la sola terribile ambizione di restare brutto ma diventare permanente, sarebbe un altro imperdonabile delitto. Ma a darci una speranza non possono essere sono gli occhi profondi e sinceri di Sculli. Affinché il suo immenso lavoro non resti un fragile amore solitario, occorre trasformare il passato in futuro.