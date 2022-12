Deputato russo precipita dal terzo piano di un hotel: aveva criticato Putin

Morto in circostanze misteriose Pavel Antov, parlamentare russo del partito Russia Unita che aveva esplicitamente criticato la guerra di Putin in Ucraina. Antov aveva definito "terroristici" gli attacchi aerei su Kiev, ma poi aveva "chiesto sinceramente scusa" per tali affermazioni ribadendo il suo sostegno all’operato di Putin.

Il ricco imprenditore a capo di un impero di salumi è stato trovato morto domenica sera in un hotel di Rayagada, nello Stato indiano dell'Odisha. Il politico si trovava in India con tre amici per festeggiare il suo 66esimo compleanno.

Le autorità indiane e i media locali parlano di suicidio: il parlamentare si sarebbe gettato dal terzo piano dell’hotel per la scomparsa, due giorni prima, del suo caro amico Vladimir Budanov, morto nello stesso hotel "apparentemente per un attacco cardiaco". Secondo il New Indian Express, Antov era "visibilmente turbato" dopo aver partecipato al funerale dell’amico.

Pavel Antov era stato eletto nel partito di Vladimir Putin lo scorso giugno. Era considerato il politico più ricco della Duma: nel 2019 Forbes Russia gli aveva attribuito un guadagno di 130 milioni di sterline.

Quella di Pavel Antov è solo una delle tanti "morti misteriose" tra i fedelissimi di Putin. Prima di questa, tanto per ricordarne alcune, quella di Ravil Maganov, top manager della compagnia petrolifera Lukoil, di Sergey Protosenya, ex CEO di Novatek, di Vladislav Avayev, già vicepresidente di Gazprombank e di Ivan Pechorin, direttore generale della russa Far East and Arctic Development Corporation.