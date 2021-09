L'appello di un paziente di Bassetti: "Io ho sbagliato tutto, voi andate a vaccinarvi"

"Non è uno scherzo, ve lo dico dal più profondo del cuore: vaccinatevi" Inizia così la testimonianza di Vincenzo, un 48enne che dopo il ricovero sta iniziando il suo cammino di recupero dopo un periodo in rianimazione: "Il covid esiste ed è bruttissimo, io sono ancora a letto e non riesco a muovervi bene, però grazie ai dottori, specialmente al dottor Bassetti, mi sto riprendendo" dice l'uomo in un video postato su facebook dal direttore del reparto di infettivologia del San Martino di Genova.

"Ho sbagliato tutto, se potessi tornare indietro mi vaccinerei subito" spiega il paziente che poi esorta gli scettici a "non credere alle fake news, ma ai professori come il dottore che sono davvero competenti". Ora il paziente è negativo e quando si riprenderà completamente potrà tornare a casa. Da non vaccinato Vincenzo ha cambiato radicalmente la sua posizione: "Io ho convinto già oltre, alla mia famiglia, sei persone e spero una volta uscito di convincerne altre: credete ai professoroni".