Anche due bimbi di 4 anni abusati dai preti: violenze e "toccamenti" in parrocchia, a scuola e campeggio

Sono 54 le vittime di presunti abusi da parte di persone della Chiesa. Gli abusatori sarebbero 32, tra loro sia sacerdoti sia laici. I dati (aggiornati al 2022) sono contenuti nel report della Conferenza episcopale italiana (Cei) presentato oggi, 16 novembre, alla vigilia della Giornata nazionale dedicata alle vittime degli abusi che ricorre il 18 novembre

Nel documento vengono presi in esame più aspetti: a iniziare dal luogo in cui sono avvenuti gli abusi La maggior parte dei casi sempre essere riconducibile al passato (il 56,8%) rispetto ai casi attuali (43,8%). I casi del passato prevalgono nelle Diocesi del Centro, mentre quelli riferiti al 2022 prevalgono nelle Diocesi del Nord (55%). È la parrocchia il luogo dove sono avvenuti gli abusi con più frequenza (58,6%).

Il rapporto indaga anche su come sono avvenuti gli abusi. Si tratta in prevalenza di "comportamenti e linguaggi inappropriati (offese, ricatti affettivi e psicologici, molestie verbali, manipolazioni psicologiche, comportamenti seduttivi, dipendenze affettive)".

Tra le vittime dei preti pedofili anche bimbi piccolissimi

Nel report della Cei viene tracciato un "identikit" di vittime e abusatori. A subire molestie sono stati soprattutto adolescenti tra i 15 e i 18 anni (25 su 54). Il secondo gruppo rappresentato tra le vittime è quello composto da chi ha più di 18 anni (19 su 54). Sono state soprattutto le ragazze (44) rispetto ai maschi (10) a subire attenzioni morbose. Tra le presunte vittime ci sono però anche due bambini sotto i 4 anni. In totale nel 2022 sono state presentate 35 denunce di abusi su minorenni.

Ad approfittarsi dei ragazzini sono soprattutto uomini tra i 40 e i 60 anni, in oltre la metà dei casi, con una media di 43 anni. Chierici per un terzo, religiosi per un terzo e laici (37%). Nel caso dei laici parliamo soprattutto di educatori (5 casi). Segnalazioni riguardano però anche catechisti, un fondatore di associazione ecclesiale, un insegnante di religione, un seminarista. Per lo più celibi ma anche 2 sposati.

I dati sono relativi ai 108 centri di ascolto attivati dai servizi diocesani o inter-diocesani per la tutela dei minori, che fanno riferimento a 160 Diocesi (pari al 77,7% delle 206 Diocesi italiane): di questi Centri di ascolto 25 sono stati attivati nel 2019 (in cinque casi anche prima), 28 nel 2020, 31 nel 2021 e 13 nel 2022 (11 Centri non hanno indicato la data di costituzione). Non tutte le diocesi italiane si sono attivate con centri di ascolto per combattere la pedofilia e i casi di abuso da parte di persone della Chiesa La maggior parte dei Centri è attiva nel Nord (46).

