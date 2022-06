Perché i contagi stanno risalendo

I contagi hanno ripreso a salire. Per ora non si tratta di un'impennata verticale, ma il trend è abbastanza chiaro. Tra lunedì e mercoledì sono stati notificate 81.730 infezioni, contro le 58.955 registrate nello stesso periodo della settimana precedente e le 50.195 di due settimane fa. A contribuire a questo rialzo potrebbe essere in particolare la diffusione delle due sottovarianti Ba.4 e Ba.5 di Omicron che avrebbero un vantaggio di trasmissibilità rispetto ai precedenti ceppi.

La buona notizia è che almeno per ora il balzo dei nuovi casi non si è tradotto in un aumento dei ricoveri nelle strutture sanitarie: secondo l'ultimo monitoraggio della Fondazione Gimbe nella settimana 8-14 giugno 2022 è stata invece registrata una flessione del -3,3% dei ricoverati con sintomi e del -16,4% dei pazienti in terapia intensiva. Le diagnosi invece salgono: nello stesso periodo sono aumentate del 32,1% rispetto alla settimana precedente, e purtroppo cresce anche il numero dei decessi (+6,1%).

Le nuove sottovarianti di Omicron

Come dicevamo l'aumento dei casi è attribuile alle ultime mutazioni del virus. L’ultimo report dell’European Centre for Disease Prevention Control (ECDC), pubblicato lo scorso 13 giugno, ha confermato che BA.4 e BA.5 hanno una maggiore trasmissibilità rispetto a BA.2 e una maggior capacità di evadere la protezione immunitaria da vaccino e da pregressa infezione, aumentando la probabilità di reinfezione. "L’Ecdc, spiega il presidente di Gimbe Nino Cartabellotta, "ha ribadito che le nuove sub-varianti non sembrano determinare una maggior severità di malattia rispetto a BA.1 e BA.2. Di conseguenza, l’eventuale impatto sui ricoveri ospedalieri dipende sia dall’entità nell’aumento dei casi, sia dai tassi di copertura vaccinale con tre dosi, o con quattro nelle persone vulnerabili".

Ad oggi, i dati ufficiali sulla prevalenza della variante Ba.5 in Italia risalgono alla flash survey pubblicata dall’Istituto Superiore di Sanità (ISS) sui campioni notificati il 3 maggio 2022, mentre non sono ancora disponibili i risultati di quella condotta sui campioni notificati il 7 giugno 2022. "In questo contesto di incertezza e in continua evoluzione - spiega Cartabellotta – è indispensabile potenziare il sequenziamento aumentando la frequenza delle flash survey, almeno ogni due settimane, e disporre dei risultati in tempi più rapidi".

(Infografiche della Fondazione Gimbe)