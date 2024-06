Perché Joe Biden salta la cena organizzata da Mattarella al G7?

Sull'agenda di Sergio Mattarella era segnato una cena con Joe Biden. Ma l'appuntamento tra il presidente della Repubblica e il leader statunitense è saltato qualche ora prima proprio per richiesta di quest'ultimo. L'inquilino della Casa Bianca ha dato forfait alla cena che sarà offerta stasera dal presidente Mattarella al Castello Svevo di Brindisi per i capi di Stato e di governo del G7.

Le motivazioni? La stanchezza del democratico americano. Il presidente Biden sarebbe affaticato per gli impegni che ha dovuto affrontare negli ultimi giorni: circa cinque giorni fa era stato in Francia dove era stato accolto dal capo dell'Eliseo, Emmanuel Macron in occasione dell'80esimo anniversario del D-Day e della visita di Stato a Parigi. Dalla Casa Bianca però tendono a minimizzare la vicenda. "Saranno due giorni pieni zeppi di impegni. Non ne farei un caso se il presidente salta una cena", ha commentato la portavoce Karine Jean-Pierre. "Ci saranno molti incontri, molte sessioni di lavoro come sapete", ha detto la portavoce nel corso di un briefing.

Ma è già accaduto in passato che Biden saltasse o lasciasse in anticipo una cena ufficiale con i leader mondiali. È quanto sottolinea l'emittente americana Cnn, mettendo in fila una serie di forfait del presidente americano. Nel 2022, Biden non ha partecipato alla cena a Bali, nel 2023 ha lasciato in anticipo la cena di Hiroshima per tornare in albergo e parlare con i funzionari della Casa Bianca che stavano negoziando con il Congresso l'accordo sul tetto del debito. Anche al vertice della Nato in Lituania ha saltato la cena con i leader.

Il presidente americano, che con i suoi 81 anni è il presidente in carica più anziano degli Stati Uniti e si sta candidando a un secondo mandato, è arrivato la notte scorsa a Brindisi dopo che era rientrato negli Stati Uniti domenica dalla visita in Francia.

Inoltre la sera prima della partenza per l'Italia, Biden aveva dovuto fare una tappa non prevista in Delaware per incontrare Hunter Biden, subito dopo che il figlio era stato giudicato colpevole di aver acquistato un'arma nascondendo la sua tossicodipendenza.