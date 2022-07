Perde bus per un controllo di polizia, ma agenti gli pagano un biglietto nuovo

Era stato fermato per un controllo di polizia mentre era diretto all'aeroporto, ma nel frattempo ha perso la navetta. Così gli agenti hanno deciso di rimediare. Succede a Gallipoli, come raccontato da “Agente Lisa”, il profilo Facebook della polizia di Stato. Il giovane turista è stato trattenuto per i controlli di routine delle volanti, con l’ausilio di unità cinofile: le verifiche sono avvenute davanti alla fermata dell’autobus che doveva dirigersi a Brindisi, in zona aeroporto.

Il ragazzo, ultimo ad essere stato controllato, ha perso l’autobus, visto che l’autista, nonostante la richiesta di attendere qualche minuto, ha deciso di ripartire per rispettare la tabella di marcia. Amareggiato e affranto per quanto avvenuto, il turista si è mostrato fin da subito disperato perché ormai convinto di aver perso l’aereo. Così è nata l’iniziativa degli agenti, che si sono accordati e hanno deciso di pagare il biglietto al ragazzo permettendogli di arrivare in tempo a Brindisi per prendere il suo volo.

Sorpreso dal gesto, il ragazzo ha poi voluto ringraziare la polizia, scrivendo sui canali ufficiali una breve lettera: "Buonasera, volevo ringraziarvi per il favore che mi avete fatto, vi sono debitore. Dopo che l'autista se n’è andato avreste potuto fregarvene, ma siete stati molto gentili e disponibili. Grazie mille signori".