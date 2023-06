L'esercito degli scomparsi: 24.369 denunce nel 2022, la metà dei casi è irrisolta

Kata, Denise, Angela. Nomi diversi, epoche diverse ma un filo unico le lega: sono bambine scomparse nel nulla in Italia. Di Kata, cinque anni appena, si sono perse le tracce da 11 giorni, da quando cioè è sparita dall'ex hotel Astor di Firenze occupato abusivamente. Denise Pipitone è scomparsa il 1º settembre 2004 da Mazara del Vallo (Trapani) quando aveva 4 anni. Prima di loro nel 1996 il buio ha avvolto Angela Celentano, aveva tre anni ed era in gita con la famiglia sul monte Faito, a Vico Equense. Il fenomeno "persone scomparse" è ampio, più di quanto si pensi. Ci sono quelle che si allontanano volontariamente, quelle vittime di crimini, quelle di cui dopo mesi o anni non conosciamo la sorte. Solo nel 2022 in Italia sono state registrate 24.369 denunce di scomparsa, con un incremento del 26,46% rispetto alle 19.269 dell’anno precedente. Today.it ha cercato di capire meglio questo dato e di comprendere ciò che ruota attorno alla definizione di "persona scomparsa". Ne abbiamo parlato con Maria Gaia Pensieri, presidente del Comitato scientifico ricerca scomparsi OdV.

Quante sono le persone scomparse in Italia

Quanti sono i bambini scomparsi in Italia

Cosa fare se scompare una persona

Il tempo come fattore chiave

Il numero di telefono europeo per i minori scomparsi

Le quattro regole di Telefono Azzurro per i bambini

Le regole per i genitori

Nel 2022 in Italia oltre dodicimila persone sono scomparse

Secondo l'ultima relazione del commissario straordinario del Governo per le persone scomparse, nel 2022 sono state registrate 24.369 denunce di scomparsa "con un incremento del 26,46% rispetto alle 19.269 dell’anno precedente. Corrispondono a una media di 67 denunce al giorno. I ritrovamenti sono stati 12.170, corrispondenti al 49.94%". Il 50% però è svanito nel nulla.

Il concetto di "scomparsa" è eterogeneo e ingloba tutti i casi in cui si perdono le tracce di una persona e non si conoscono le circostanze in cui la sparizione è avvenuta.

Un esercito di bambini scomparsi

Sempre secondo i dati, la percentuale più alta delle 24.369 denunce del 2022 riguarda la fascia dei minori (17.130), pari al 70,29%. Segue quella dei maggiorenni fino a 64 anni (6.297), pari a quasi il 26% e quelle delle persone over 65 con il 3,87% (942 casi).

"I dati relativi alle denunce di scomparsa dei minori - si legge nella relazione del commisario straordinario - evidenziano una crescita costante negli anni, sia di minori italiani, sia soprattutto, di minori stranieri correlati al fenomeno migratorio, con allontanamenti diffusi anche ad altri paesi europei. I dati fanno emergere un fenomeno complesso e diversificato che richiede un approccio interistituzionale e multidisciplinare, nell’ambito di un’ampia collaborazione fra tutti i soggetti coinvolti, specie non accompagnati".

La percentuale più alta di ritrovamenti, per fascia di età (persone over65, maggiorenni e minorenni), è stata registrata per gli ultrasessantacinquenni, pari all’80,47%; seguono quella dei maggiorenni, con il 70,99%, e quella dei minorenni con il 40,53%.

"I dati - spiega a Today.it Maria Gaia Pensieri - inquadrano un fenomeno dalle dimensioni importanti, è bene però dire che inglobano sotto la stessa definizione di 'persone scomparse' aspetti molto diversi tra loro: ci sono ad esempio i minori stranieri non accompagnati e ci sono i casi di sottrazione internazionale. Nel primo caso ci riferiamo a quei minori che arrivano in Italia magari con lo scopo di raggiungere familiari in altri Paesi, nel secondo di bimbi contesi da genitori di nazionalità differenti. La tutela, la ricerca e il benessere del minore sono la priorità senza distinzioni, è chiaro però che parliamo di fenomeni variegati per natura, peculiarità e anche dinamiche di ricerca. Il caso di Kata, per citare l'esempio più recente, è profondamente diverso da quello di un minorenne arrivato in Italia che ha in animo di raggiungere un altro Paese dove magari c'è un parente. Allo stesso modo, è diverso dal caso del bambino affidato a un genitore residente in Italia che viene portato via dall'altro genitore. Identica la necessità di tutelare la persona, diverso tutto ciò che ruota intorno".

Nel 2012 è stata approvata la legge 203 che contiene "Disposizioni per la ricerca delle persone scomparse". L'articolo 1 sancisce che "chiunque viene a conoscenza dell'allontanamento di una persona dalla propria abitazione o dal luogo di temporanea dimora e, per le circostanze in cui è avvenuto il fatto, ritiene che dalla scomparsa possa derivare un pericolo per la vita o per l'incolumità personale della stessa, può denunciare il fatto alle forze di polizia o alla polizia locale". L'ufficio di polizia che ha ricevuto la denuncia "promuove l'immediato avvio delle ricerche e lo comunica al prefetto per il tempestivo e diretto coinvolgimento del commissario straordinario per le persone scomparse".

"Ci sono due step - spiega Maria Gaia Pensieri - . Si può iniziare con la segnalazione al 112 fornendo le prime informazioni. Questo porta all'iscrizione della persona da ricercare nella banca dati temporanea 'segnalazione di persona scomparsa/irreperibile'. Poi il secondo step: entro 72 ore si deve presentare denuncia scritta. Se questo non avviene, superata la finestra delle 72 ore, decade l'iscrizione del nominativo dalla banca dati".

Nella legge si fa riferimento al Commissario straordinario del Governo per le persone scomparse. Si tratta di una figura istituita nel 2007. Si tratta di un incarico di nomina governativa e ha la durata di un anno. Il commissario "fornisce le indicazioni più idonee ad assicurare il coordinamento operativo tra le amministrazioni dello Stato interessate a vario titolo alle operazioni e cura il raccordo con le strutture tecniche, monitora le attività di ricerca e analizza le informazioni acquisite per proporre eventuali soluzioni migliorative dell'azione amministrativa e dell'informazione di settore".

Dal 2019 è stata istituita anche la consulta nazionale per le persone scomparse (di cui è parte il comitato scientifico ricerca scomparsi, ndr), presieduta dal commissario ha lo scopo di assicurare un confronto permanente e continuo con le associazioni nazionali dei familiari delle persone scomparse e le componenti istituzionali e del volontariato interessate al fenomeno.

La corsa contro il tempo per ritrovare le persone scomparse

"Quando scompare una persona, il tempo è il fattore chiave. Prima si segnala, prima si avviano le ricerche, prima c'è la possibilità che la persona sia trovata in vita. Questo vale ancora di più per i bambini - dice Pensieri -. È capitato di sentirmi dire 'Non ho notizie da venerdì, aspetto lunedì per la denuncia'. Un grave errore. La tempestività è essenziale. Pioggia, caldo, intervento umano, possono cancellare tracce preziose. Prima si interviene, minore è il rischio che i filmati delle telecamere di videosorveglianza siano cancellati. Prima si interviene, più alta è la possibilità che i cani molecolari possano fiutare qualcosa. I primi tre, quattro, cinque giorni sono cruciali".

Secondo Maria Gaia Pensieri "è un errore avere un commissario straordinario, si tratta di una figura da rendere permanente con un mandato più lungo. La straodinarietà prevede un fenomeno 'a tempo' con inizio e fine, penso alla ricostruzione dopo un evento maturale. Non è il caso delle persone scomparse. Serve una figura che stia in carica per più tempo, perché il mandato lungo permette una migliore programmazione degli interventi e un'azione più incisiva".

Pensieri suggerisce poi di eliminare la dicitura "allontanamento volontario" quando si presenta una denuncia di scomparsa: "In quel momento non si conosce il motivo per cui non si ha notizia di una persona. Sarebbe allora più corretto optare per la dicituta 'cause al momento da definire'. Non è questione di facciata ma sostanziale, perché si tratta di una definizione fuorviante". Inizialmente anche il caso di Giulia Tramontano, la futura mamma di Senago uccisa a coltellate dal compagno Alessandro Impagnatiello, era stato trattato come una "scomparsa volontaria". Poi la confessione dell'uomo e il ritrovamento del cadavere.

Un altro aspetto che secondo Pensieri merita più attenzione è quello delle persone che scompaiono dagli ospedali. "Sono state 1.021 solo nel 2022. Troppe - sottolinea - . Anche qui spesso di parla di 'volontarietà'. Nella maggior parte dei casi sono persone con problemi psichici, affetti da Alzheimer o da altre forme di deficit cognitivo. Possiamo davvero considerare una volontà l'andare via? Per questo ci stiamo battendo per avviare un progetto pilota con l'associazione Amici Alzheimer OdV in un ospedale per 'tracciare' con un apposito dispositivo i pazienti ritenuti a rischio. Una sorte di sorveglianza suppletiva con monitoraggio degli ingressi che impedirebbe di perdere le tracce dei pazienti".

Il numero di telefono europeo per i minori scomparsi

In Italia è attivo il numero 116000 – Linea telefonica diretta per i minori scomparsi. Si tratta di un numero unico europeo affidato nel nostro Paese al ministero dell'Interno, gestito dal 25 maggio 2009 da Telefono Azzurro, dedicato a chiunque voglia segnalare la scomparsa, l’avvistamento o il ritrovamento di un minore. Il 116000, coordinato da Missing Children Europe, è attualmente operativo in 22 paesi membri dell’Unione Europea.

Il 116000 è accessibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sia da telefonia fissa sia da telefonia mobile. È gratis. si può digitare il numero 116000 sia da telefonia fissa che mobile da tutto il territorio nazionale. Si possono, inoltre, fare segnalazioni on line.

Il Servizio 116000 raccoglie le informazioni sulla scomparsa dei minori e le inoltra tempestivamente alle forze dell'ordine e, quando necessario, ai Paesi membri di Missing Children Europe. Al numero unico europeo risponde un operatore adeguatamente formato, in grado di raccogliere informazioni relative alla scomparsa, all’avvistamento o al ritrovamento di un bambino/adolescente e le inoltrerà tempestivamente alle forze di polizia competenti. Gli operatori offrono oltre al supporto emotivo anche quello legale, sociale e amministrativo ai genitori o parenti del bambino scomparso o sottratto.

Le 4 regole di sicurezza per i bambini

Telefono Azzurro vuole parlare direttamente ai bambini, dando loro quattro piccole regole che possono farli sentire al sicuro.

Prima di andare da qualche parte, fare o accettare qualcosa, aiutare qualcuno o allontanarti da solo avvisa sempre i tuoi genitori o l’adulto che in quel momento si prende cura di te. Mettiti sempre d’accordo con i tuoi genitori per poterli contattare facilmente se ne hai bisogno.

Non rimanere solo. È importante che quando esci tu sia sempre in compagnia di qualcuno, soprattutto se sei in luoghi che non conosci. Essere con qualcuno, soprattutto se è un amico, è più sicuro e più divertente.

Impara a dire "No". Quando ti trovi in una situazione e non sai cosa fare, prova a chiederti: questa situazione per me è piacevole o spiacevole? Mi sento a mio agio o a disagio? Mi fa stare bene o male? Se non ti senti a tuo agio, dì di no. A volte è meglio rischiare di essere maleducati che trovarsi in una situazione pericolosa.

Impara a parlare. È importante raccontare sempre quello che ti succede alla mamma, al papà o a un altro adulto di cui ti fidi. Ricorda che se uno di loro in quel momento non può ascoltarti puoi sempre trovare un’altra persona.

Le regole per i genitori

Nel caso della scomparsa di bambini. Prevenire si può. Un ruolo cruciale è affidato ai genitori o, in generale, agli aadulti di riferimento. "I bambini - dicono gli esperti di Telefono azzurro - hanno una diversa capacità di apprendere a seconda dell'età: con i più piccoli può essere utile servirsi di giochi, ad esempio, inserendo queste informazioni in una canzone, oppure lasciando in una tasca del bambino un bigliettino con i suoi dati e quelli della famiglia. Si può anche giocare a 'Cosa farei se', immaginando possibili situazioni di pericolo (ad esempio, perdersi in un supermercato) e cercando insieme possibili soluzioni".

I consigli della polizia per gli adulti:

Fate in modo che i figli conoscano (anche se molto piccoli) il proprio cognome, l’indirizzo di casa e il numero di telefono dei genitori o di una persona di fiducia.

Incoraggiate i figli a crearsi una rete di persone di fiducia a cui possono rivolgersi per chiedere aiuto.

Insegnate ai figli che quando si sentono in pericolo possono fermare e chiedere aiuto ai rappresentanti delle istituzioni che incontrano per strada.

Imparate voi stessi quali rischi si possono trovare su internet e gli accorgimenti per rendere sicura la navigazione.

Fate in modo che ci sia sempre un dialogo aperto con i vostri figli affinché si sentano liberi di confidarvi se hanno avuto esperienze che li hanno fatti sentire a disagio.

Dite ai vostri figli di non camminare mai da soli, ma sempre in compagnia di un amico o di un adulto di fiducia.

Insegnate ai vostri figli come e dove chiedere aiuto se necessario.

Chiedete ai vostri figli di informarvi se cambiano i programmi già stabiliti.

Incoraggiate i vostri figli a fare attenzione a ciò che li circonda e a memorizzare i dettagli di persone sospette in cui potrebbero imbattersi (ad esempio l’aspetto o abbigliamento).

