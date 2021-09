Sopravvivere a una persona scomparsa nel nulla

Sul sito dell'Associazione Penelope c'è un contatore in tempo reale: non si ferma mai il numero delle persone scomparse in Italia. Ma il dramma poco raccontato è quello delle famiglie che sperano e lottano per la verità. L'intervista a Emanuela Zuccagnoli

Nei gruppi Facebook di quartiere o di zona sono sempre tra i messaggi più condivisi, quelli per i quali si mettono da parte le differenze, le battute, le discussioni che fino a poco prima magari hanno movimentato la pagina e messo gli utenti uno contro l'altro: sono i post sulle persone scomparse. Richieste di informazioni, fotografie, appelli accorati delle famiglie, viaggiano di bacheca in bacheca, diventano virali, arrivano all'attenzione dei giornalisti e fanno raccontare il caso sulla cronaca di siti e giornali e in tv. Spesso dopo qualche ora o qualche giorno chi aveva scritto per chiedere aiuto corre comunicare che tutto si è risolto per il meglio e che chi era scomparso è stato ritrovato, ringraziando tutti per l'impegno. Questo però non sempre avviene.

Ogni anno sono migliaia le persone che scompaiono in Italia. Soltanto nei primi sei mesi del 2021, le denunce di scomparsa di cittadini italiani sono state 3.467, di cui 2.773 per persone che sono state poi ritrovate, mentre quelle ancora da trovare sono 694. Nello stesso periodo, le denunce di scomparsa per persone di nazionalità straniera in Italia sono state 4.480, 1.155 poi sono state ritrovate e 3.325 non sono state ancora rintracciate. Sono i dati che arrivano dalla relazione del Commissario straordinario del Governo per le persone scomparse relativa al primo semestre 2021. A sparire sono soprattutto minorenni: secondo i dati forniti dal dipartimento della Pubblica Sicurezza, nel periodo che va dal 1 gennaio 2007 (anno dell'introduzione dell'ufficio del commissario) al 30 giugno 2021, su un totale di 197.114 denunce quelle relative a ragazzi con meno di 18 anni sono 113,085, ossia il 57,37% e tra questi la maggior parte sono minori stranieri non accompagnati.

Dal 1 gennaio 1974, anno in cui sono iniziati gli inserimenti nella banca dati del Centro Elaborazione Dati Interforze del Viminale, ci sono state 266.671 denunce di scomparsa registrate dalle forze di polizia. Quasi l'80% di queste denunce riguardano persone che sono state poi ritrovate ma sono in tutto ancora 63.620 gli scomparsi in Italia.

Ci sono volti e nomi che tutti conosciamo: Denise Pipitone (di cui proprio oggi ricorre l'anniversario della scomparsa), Angela Celentano, Emanuela Orlandi, Daniele Potenzoni, per citarne alcuni. Le loro storie sono state raccontate fin nei più piccoli dettagli, spesso "pompate" dai media, in molti casi senza risparmiare morbose curiosità e alimentare voci infondate. Ma migliaia sono gli scomparsi di cui nessuno, tranne i familiari, si ricorda più e che invece non sono mai più tornati a casa, inghiottiti dall'ombra. Sul sito di Penelope, associazione di volontari fondata nel 2002 da Gildo Claps, fratello di Elisa, c'è un contatore che segna il numero delle persone scomparse in Italia: all'avvio della pagina questo inizia gira vorticosamente, sembra non doversi fermare mai mentre i minuti scorrono e i numeri continuano a crescere.

"Ogni caso di scomparsa è a sé ma bisogna agire subito"

"I casi di persone scomparse che appaiono sulle cronache dei giornali e in tv sono la punta dell'iceberg, sia per quanto riguarda i minori ma anche le donne e altre situazioni. Sono tantissimi ogni giorno", dice a Today Emanuela Zuccagnoli, segretaria nazionale di Penelope, che ribadisce quello che può sembrare un'indicazione scontata ma che invece è il cuore di tutto: nei casi di scomparsa il fattore tempo è essenziale e bisogna agire subito. Lo dice la legge, la 203/2012, che ha eliminato il termine delle 48 ore per poter sporgere denuncia di scomparsa e ora chiunque può farlo, non solo i diretti familiari. "L'immediatezza può contribuire veramente ad aiutare e salvare una persona. Ogni ora di ritardo nella denuncia è un'ora di ritardo nell'attivazione delle ricerche e spesso, quando partono prima possibile, è stato possibile ritrovare le persone ancora in vita". Con la denuncia scatta la comunicazione presso la prefettura, l'organo che coordina tutte le ricerche, e viene attivato il piano provinciale per la ricerca delle persone scomparse, che prevede l'impegno di tutte le forze dell'ordine.

Ogni caso a sé ma, ribadisce Zuccagnoli, deve essere trattato sempre allo stesso modo, ossia nell'immediatezza, sia per chi è scomparso nelle montagne del bellunese e viene dato per disperso, sia per chi scompare in centro a Milano dopo essere uscito in macchina per andare a lavoro, anche se ovviamente gli strumenti messi in campo sono diversi e nel secondo caso le ricerche siano di tipo più investigativo. Penelope, con la sua esperienza ventennale, si inserisce in questa situazione a supporto dei familiari e delle forze dell'ordine. "Cerchiamo di aiutare per quelle che sono le nostre conoscenze, non vogliamo certo sostituirci al compito delle istituzioni. Facciamo anche appelli, i nostri social hanno una larghissima diffusione e abbiamo avuto anche in alcuni casi la fortuna che la persona sia stata riconosciuta e poi ricongiunta ai familiari. Lavoriamo inoltre su campagne informative e di sensibilizzazione perché è bene che questo tema sia conosciuto. Non ci si avvicina a questo fenomeno se non quando a scomparire è il tuo stesso fratello, figlio, genitore o amico. Le famiglie stesse non sanno bene che cosa fare quando avviene ed è difficile raccontare cosa vuol dire essere un familiare di persone scomparse: un'attesa che non finisce mai, una porta che rimane sempre aperta".

Secondo il report del Commissario, "allontanamento volontario" è la motivazione indicata per la maggior parte delle scomparse, ma si tratta di un concetto molto complesso. "Assistiamo spesso familiari che magari hanno fatto la denuncia nei tempi giusti ma viene detto loro: "Ah, ma è maggiorenne, tornerà fra un paio di giorni' oppure 'È un allontanamento volontario'. No, le forze dell'ordine devono prendere subito la denuncia anche se la persona è maggiorenne. Il problema è sapere che cosa è successo alla persona, non conoscere la motivazione nell'immediatezza. È difficile determinarlo a priori e per questo le persone vanno cercate subito, sempre. Se si sbaglia strada in quella prima fase tornare indietro è difficile", afferma Zuccagnoli.

Gli strumenti a disposizione e quello che ancora c'è da fare

La legge 203/2012, per la quale Penelope si è molto battuta, ha segnato un punto importante per quanto riguarda la ricerca delle persone scomparse ma come spesso accade non è che il primo passo e tanto ancora resta da fare. "Questa legge tuttora un po' ci scontenta. La figura del commissario è una figura istituzionale che Penelope ha voluto, una figura unica in tutta Europa, è un organo del ministero degli Interni che deve coordinare le prefetture, dare delle linee guida e in più ha il compito di monitorare il fenomeno degli scomparsi. Chiediamo anche una banca dati del dna per proseguire le ricerche sui cadaveri ritrovati senza nome. Ci stiamo battendo per la diminuzione da dieci a cinque anni del tempo per la dichiarazione di morte presunta. Non è un atto egoistico e non cancella certo il dolore, ma in molti casi si creano una serie di situazioni giuridico-amministrativo all'interno di una famiglia legate a una persona scomparsa che impediscono di poter continuare a svolgere una normale vita - conclude Zuccagnoli - Chiediamo anche che siano previsti dei permessi per i familiari che partecipano alle ricerche degli scomparsi. Soprattutto, chiediamo una maggiore assistenza alle famiglie. Non sempre viene dato loro il necessario supporto psicologico e che invece ci dovrebbe essere, anche da parte del servizio sociale e del comune. Non è come elaborare un lutto 'normale'. Penelope interviene ma siamo un'associazione di volontari e non siamo ovunque. Se subentrasse la società civile sarebbe già un passato avanti".