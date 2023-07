Peschereccio gli ruba il motore, naufraga barca di migranti: nuova strage

Assaltati da un peschereccio tunisino intenzionato a rubare il loro motore. Da qui l'incidente che ha provocato il naufragio di una piccola imbarcazione diretta a Lampedusa. Questa l'assurda e drammatica vicenda raccontata da un gruppo di migranti, sopravvissuti all'incidente avvenuto ieri in acque maltesi. Tra i 5 dispersi c'è anche un bambino. Quindici le persone portate in ospedale tra le 36 sbarcate a Lampedusa, oltre al cadavere di una donna.

Il naufragio sarebbe stato provocato dal tentativo, da parte dell'equipaggio di un peschereccio tunisino, di rubare il motore del barcone. Le forze dell'ordine stanno indagando interrogando i superstiti, le 36 persone arrivate al molo Favaloro di Lampedusa assieme al cadavere di una donna sudanese. I dispersi, secondo l'ultima ricostruzione dell'episodio, sarebbero originari di Costa d'Avorio e Gambia. Al poliambulatorio di Lampedusa sono state portate quindici persone a causa di ustioni e ipotermia. Sull'isola sono 600 in totale i migranti arrivati solo ieri lunedì 24 luglio.

Sul barchino viaggiavano migranti, originari di Costa d'Avorio, Gambia, Guinea, Isole Comore e Camerunsi, che hanno riferito di essere partiti da Sfax, in Tunisia, sabato sera intorno alle 22. Il naufragio è avvenuto domenica sera quando la piccola imbarcazione si è ribaltato dopo essere stata avvicinata da un peschereccio tunisino che ha tentato di sottrarre il motore dell'imbarcazione. Il gruppo, fra cui 15 donne e 2 minori non accompagnati, è rimasto in acqua fino a quando questo pomeriggio non è stato soccorso dalle motovedette della Guardia costiera. I dispersi, secondo i racconti dei naufraghi, sono una donna della Costa d'Avorio e un bambino.