Peste suina, La Felinese chiede la cassa integrazione per 350 lavoratori

C'è una prima "vittima" industriale della peste suina. La Felinese, storico salumificio con sede in provincia di Parma, un'azienda che nel 2023 ha fatturato 95 milioni di euro, ha chiesto la cassa integrazione per i suoi 350 dipendenti. Una doccia fredda per i lavoratori, che nelle scorse settimane avevano ricevuto rassicurazioni sulla possibilità che il ritrovamento di un cinghiale infetto avrebbe avuto ricadute occupazionali. Una situazione che adesso è cambiata.

A metà dello scorso mese l'animale con la peste suina è stato rinvenuto a Fornovo, in seguito la Zona di restrizione 2 è stata allargata alle aree di Collecchio, Sala Baganza e Felino. Secondo le norme, nessun salume con una stagionatura inferiore ai 400 giorni può uscire da quel territorio e quindi non può essere esportato in Canada, Stati Uniti o Giappone, alcuni dei Paesi con cui La Felinese esportava i suoi prodotti. Come sottolineato dall'amministratore delegato Cesare Baratta al Sole 24 Ore, oltre il 50% delle esportazioni dell'azienda sono dirette verso il Nordamerica. Invece, tutti e cinque gli stabilimenti della Felinese si trovano dislocati all'interno dell'area di restrizione.

Al momento sembra difficile ipotizzare una soluzione a stretto raggio: anche se non ci saranno dei nuovi casi di cinghiali infetti, nessun salume potrà essere esportato verso Canada o Stati Uniti per i prossimi 12 mesi, a meno che non cambino le misure europee. Dal 2020 La Felinese ha anche un socio di minoranza canadese, la Premium Brands Holdind Corporation, pronto a investire ancora nel nostro Paese: "Volevano realizzare un nuovo stabilimento in Italia. Da 15 anni il Canada è il nostro mercato principale - ha spiegato Baratta al Sole, raccontando anche della solidarietà degli altri imprenditori -. Ci hanno offerto le loro linee per continuare a produrre ed esportare, così potremmo recuperare il 30-40% di quello che non possiamo lavorare nei nostri stabilimenti".

Sul tema è intervenuto anche ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida durante il convegno inaugurale di Cibus in cui ha annunciato le nuove risorse messe in campo dal governo per fronteggiare il problema della peste suina: "Abbiamo previsto l’intervento dell’esercito e della protezione civile ma c’è un altro lavoro da fare per invertire lavoro in Europa perché se c’è un cinghiale infetto nel raggio di alcuni km non esporti più: è sbagliato. Va fatto un lavoro a livello europeo e stiamo lavoriamo con altre nazioni per raggiungere un accordo".

Come spiegato dal ministro delle Imprese e Made in Italy Adolfo Urso, nella giornata di oggi è previsto un incontro nella sede di Confindustria con i ministri dell'Agricoltura, con il ministero dell'Agricoltura, il ministero delle Imprese e gli altri ministeri competenti, come il ministero della Sanità, "proprio per confrontarsi con gli operatori sugli strumenti migliori a tutela delle imprese e della produzione e certamente anche dell'ambiente e della salute". "La peste suina è un problema enorme - ha sottolineato il presidente dell'Emilia Romagna Stefano Bonaccini -, c'è bisogno di un intervento deciso". Intanto, mentre La Felinese spera di sbloccare la situazione, magari grazie a un intervento dal Canada, il rischio è che la stessa problematica possa investire altre aziende del settore.