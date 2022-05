Peste suina, Roma "zona infetta": la mappa e i confini

La peste suina africana a Roma tra i cinghiali richiede una zona rossa. La Commissione Europea ha pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Ue una decisione riguardo la situazione dell’epidemia di peste suina africana a Roma rilevata nei cinghiali. In presenza di un focolaio in animali selvatici i regolamenti comunitari prevedono l’istituzione di una zona infetta e il divieto di movimenti di animali selvatici e dei relativi prodotti di origine animale al di fuori della zona individuata. Intanto, il sottosegretario alla Salute Andrea Costa ha riferito che entro domani dovrebbe essere firmata l'ordinanza per Roma, un piano di “eradicazione del virus che prevederà anche l’abbattimento selettivo di alcuni capi“.

La richiesta della Commissione europea

"Al fine di prevenire inutili perturbazioni degli scambi all’interno dell’Unione e di evitare che paesi terzi pongano ostacoli ingiustificati agli scambi, è necessario che la zona infetta in relazione alla peste suina africana in Italia sia definita a livello dell’Unione, in collaborazione con detto Stato membro. Tale zona infetta tiene conto dell’attuale situazione epidemiologica in Italia" si legge nella decisione della Commissione Europea sulla peste suina africana a Roma e pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Per la situazione epidemiologica della Capitale, la Commissione ritiene che "Sussiste nell’immediato un rischio maggiore di ulteriore diffusione della malattia" e che dunque "I movimenti di partite di suini detenuti e dei relativi prodotti dalla zona infetta verso altri Stati membri e paesi terzi non dovrebbero essere autorizzati, conformemente al suddetto regolamento di esecuzione. La durata della definizione della zona infetta dovrebbe essere stabilita nella presente decisione. Pertanto al fine di ridurre i rischi derivanti dal recente focolaio di peste suina africana in suini selvatici in Italia, è opportuno che la presente decisione stabilisca che l’Italia non autorizzi i movimenti verso altri Stati membri e paesi terzi di partite di suini detenuti nella zona infetta e dei relativi prodotti fino alla data in cui la presente decisione cesserà di produrre effetti" si legge nella decisione della Commissione.

Le zone di Roma infette per la peste suina nei cinghiali

Fino al 31 agosto, le zone di Roma considerate infette dalla peste suina africana nei cinghiali sono:

A sud: Circonvallazione Clodia, Via Cipro, Via di San Tommaso D’Acquino, Via Arturo Labriola, Via Simone Simoni, Via Pietro De Cristofaro, Via Baldo Degli Ubaldi;

A sudovest: Via di Boccea fino all’intersezione con Via della Storta;

A ovest-nordovest: Via della Storta, Via Cassia (SS2) fino all’intersezione con Via Cassia Veientana (SR 2 bis);

A nordest: Via Cassia Veientana (SR 2 bis) fino all’intersezione con l’autostrada A90 (Grande Raccordo Anulare), autostrada A90 fino all’intersezione con il fiume Tevere;

A est-sudest: fiume Tevere.

La situazione in Liguria e Piemonte

Secondo la Coldiretti serve un piano nazionale per abbattere 2,3 milioni di cinghiali. In Liguria sono stati rilevati due nuovi casi di peste suina africana, in provincia di Genova, che portano il totale delle positività al virus a 119 casi, Piemonte incluso. Nelle due regioni i cinghiali positivi sono stati rilevati nel territorio di 28 Comuni. Ad oggi i casi individuati di positività riguardano solo cinghiali e nessun maiale. I cinghiali raggiungono i 180 centimetri di lunghezza, possono sfiorare i due quintali di peso e hanno zanne che in alcuni casi arrivano fino a 30 centimetri, delle vere e proprio armi per uomini e animali, oltre che per campi coltivati e raccolti. Secondo Coldiretti i branchi "si spingono sempre più vicini ad abitazioni e scuole, fino ai parchi dove giocano i bambini, distruggono i raccolti, aggrediscono gli animali, assediano stalle, causano incidenti stradali con morti e feriti e razzolano tra i rifiuti con pericoli per la salute e la sicurezza delle persone".

Che cos'è la peste suina africana?

A causare la peste suina africana, è un virus (il virus della peste suina africana) originario dell’Africa subsahariana. Si tratta di una febbre emorragica, simile a quella causata dal virus Ebola nella nostra specie. Bisogna specificarre che la peste suina africana è innocua per l'uomo. Negli animali però la malattia acuta provoca febbre alta, perdita di forze e di appetito, diarrea con perdite ematiche, emorragie interne e necrosi cutaneee. La mortalità è variabile, ma solitamente molto elevata, e per i ceppi virali più aggressivi può raggiungere anche il 100%. Attualmente, non esistono terapie o vaccini efficaci per questa malattia.

Il virus può diffondersi per contatto tra esemplari infetti, per ingestione di carni o prodotti a base di carne derivati da animali infetti, e per contatto con oggetti e indumenti contaminati dal virus. È per questo che le misure di contenimento solitamente prevedono, oltre all’abbattimento dei capi infetti, il divieto di ingresso nelle aree interessate da focolai epidemici, dove gli esseri umani, anche se immuni al virus, possono contribuire alla sua diffusione involontariamente, attraverso la contaminazione di oggetti o indumenti.