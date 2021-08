Annullato il concerto di Petra Magoni: "Non ha voluto fare il tampone". Lei replica: "Non ero tenuta"

Concerto saltato all’ultimo minuto per una diatriba legata al Green Pass. È successo durante il festival “Stanno Tutti Bene” organizzato alla Tenuta Lenzini di Gragnano, nel comune di Capannori, in provincia di Lucca.

Il concerto in questione era quello del duo “Musica Nuda”, previsto per venerdì 6 agosto. Poche ore prima dell’inizio gli organizzatori hanno comunicato che l’evento era stato annullato: “A fronte di una comunicazione chiara e netta sulla necessità di avere una dimostrazione di negatività al virus conforme alle direttive del sistema sanitario nazionale - hanno spiegato - ci è stato comunicato un rifiuto da parte dell'artista Petra Magoni di seguire la direttiva di comportamento definita da Stanno Tutti Bene che fa riferimento alle indicazioni del decreto legge 23 luglio 2021, n. 105. Ecco perché non potremo ascoltare un concerto a cui tenevamo molto”.

Al posto del duo Musica Nuda, formato da Magoni e dal musicista Ferruccio Spinetti, si sono dunque esibiti gli Esterina, band indie rock italiana: “Chiediamo scusa al nostro pubblico - hanno detto gli organizzatori del festival via Facebook - ma chi ci segue dal 2020 lo sa: la nostra linea è da sempre la responsabilità nei confronti di una comunità che cerca da due anni di ripartire. Il mondo dello spettacolo necessita di un forte sostegno e noi siamo dalla parte degli artisti”.

Lo staff di “Stanno Tutti Bene”, partito il 4 agosto, ha quindi definito quanto accaduto “una mancanza di rispetto nei confronti di quanti - operatori del mondo dello spettacolo, volontari - lavorano da mesi per rendere possibile questo spazio di condivisione”.

La versione di Petra Magoni

Magoni dal canto suo ha spiegato al Corriere della Sera che “nella corrispondenza via e-mail agli organizzatori nei giorni precedenti ho sollevato dubbi sulla legittimità della richiesta, che non era contemplata negli accordi iniziali. Nel decreto legge in vigore da ieri non ci sono disposizioni riguardo chi sta lavorando (camerieri, cuochi ma anche artisti e tecnici) ma solo verso chi sta fruendo del servizi".

L'ex compagna di Stefano Bollani ha quindi chiamato in causa un comunicato di Assomusica in cui "si specifica chiaramente che tecnici e musicisti non sono tenuti ad avere il green pass per svolgere il proprio lavoro". Ha inoltre dichiarato di essersi resa disponibile a fare un tampone sul posto, nel tendone appositamente allestito alla tenuta, ma di esserselo "visto negare".

Il Green Pass dal 6 agosto è obbligatorio per tutti gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali o spazi anche all'aperto.