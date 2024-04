Auto finisce in una scarpata: gravemente ferito il presidente della Federbasket Gianni Petrucci

Paura per il presidente della Federbasket, Gianni Petrucci, rimasto vittima di un incidente d'auto oggi pomeriggio, sabato 6 aprile, mentre era con la moglie. Il numero uno della Federbasket è ora ricoverato al San Camillo dove lo stanno sottoponendo a una serie di esami, anche cerebrali, e dove lo sta raggiungendo il segretario generale della Fip (La federazione italiana pallacanestro) Maurizio Bertea. Ancora da accertare l'esatta dinamica dell'incidente.

A quanto ricostruito dai carabinieri, l'impatto sarebbe avvenuto mentre percorreva una curva; l'auto di Petrucci sarebbe uscita fuori strada, finendo in un dirupo di 7/8 metri. Il presidente della Federbasket è stato trasportato con l'eliambulanza all'ospedale San Camillo, la moglie al Policlinico Tor Vergata

L'auto, partita dalla Capitale, si stava dirigendo verso Valmontone, comune di 15mila abitanti alle porte di Roma. Petrucci, 79 anni, è stato presidente del Coni e commissario straordinario della Figc.

A quanto si apprende: entrambi non sarebbero in pericolo di vita. Sul posto, per i rilievi, i carabinieri del Radiomobile di Colleferro e della stazione di Valmontone.

