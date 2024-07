Mangia il pane comprato al supermercato e ci trova dentro pezzi di alluminio: donna finisce in ospedale

Frammenti di alluminio nel pane di segale acquistato in un supermercato ad Avellino. Una donna di 54 anni ha presentato denuncia ai carabinieri del Nas, dopo aver accusato fortissimi dolori addominali ed essere stata costretta a ricorrere alle cure dei sanitari dell'ospedale del capoluogo irpino.

La donna, mentre mangiava un pezzo di pane, si era accorta che all'interno vi erano dei pezzi di alluminio. Alcuni è riuscita a toglierli dalla bocca, altri purtroppo li aveva già ingeriti. Lo raccontano oggi vari quotidiani locali.

A quel punto gli amici della donna hanno spiegato alla proprietaria di casa di aver trovato anche loro dei pezzi di alluminio nella mollica ma, non è chiaro se per l'imbarazzo, non avevano detto nulla, adagiando il corpo estraneo in un fazzoletto. Il giorno dopo le cure per la dolorosa colica ricevute in ospedale, la signora si è recata nel supermercato dove aveva acquistato il pane. Dopo aver spiegato l'accaduto, ha acquistato altri due prodotti identici per confermare la presenza di alluminio. E li avrebbe trovati, amalgamati con l'impasto.

Dopo l'apertura di un fascicolo da parte della Procura, i carabinieri hanno avviato accertamenti sulla stessa partita del pane di segale presente sui banchi del supermercato e nel panificio dove è stata prodotta. La vittima della disavventura se l'è cavata con tre giorni di prognosi.