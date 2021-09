Vaccino Pfizer, la Biontech chiede l'ok per i bambini di 5 anni

L'azienda tedesca che produce il siero anti-covid è in procinto di chiedere l'autorizzazione per somministrare il vaccino anche per la fascia 5-11 anni

Vaccino anti-covid anche per i bambini a partire dai cinque anni di età. L'azienda farmaceutica Biontech è pronta a chiedere l'autorizzazione per il vaccino anti-covid anche per i bambini dai 5 anni agli 11. Il siero contro il coronavirus sarebbe il medesimo somministrato fino ad oggi in tutto il mondo: la produzione delle nuove dosi è già in fase di preparazione, con l'azienda tedesca che conta di poter iniziare la distribuzione già da metà ottobre.

Il prodotto sarà il lo stesso, ma ci sarà una piccola differenza tra la somministrazione effettuata agli adulti e quella prevista per i più piccoli, come spiegato al Der Spiegel dalla cofondatrice della Biontech Ozlem Tureci: ''Verrà somministrato in dosi minori e avrà bisogno di temperature meno basse" per la conservazione.

Vaccini e bambini, l'Ema: ''Dati in autunno''

Ma cosa sappiamo sulla vaccinazione agli under 12? Secondo Marco Cavaleri, responsabile Vaccini e Prodotti terapeutici per Covid-19 dell'Agenzia europea del farmaco Ema, sarà necessario aspettare un po' per avere dei dati più concreti: ''Per la vaccinazione anti-Covid nei bambini di età inferiore ai 12 anni, ci aspettiamo di ricevere almeno per alcuni vaccini dei dati nel corso dell'autunno, così da capire, a partire dalla fascia 5-12 anni, se il rapporto positivo benefici-rischi resta valido anche nei bimbi più piccoli''.

Quanto agli adolescenti che già possono essere immunizzati, l'esperto ha confermato come "positivo il rapporto benefici-rischi dei due vaccini anti-Covid a mRna", ossia Pfizer/BioNTech e Moderna, "che sono autorizzati per l'uso dai 12 anni in su".