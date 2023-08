Il piano del ministro della Giustizia Nordio: "I condannati con pene brevi nelle caserme"

Dopo il caso delle due detenute morte suicide in un solo giorno nel carcere delle Vallette a Torino (una si è suicidata impiccandosi in cella, e l'altra si è lasciata morire rifiutando acqua e cibo), il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, si è recato oggi 12 agosto, nella struttura. "Non un'ispezione, ma una manifestazione di vicinanza: ogni suicidio in carcere è un fardello che ci angoscia", ha affermato il Guardasigilli che, al suo arrivo alla casa circondariale, è stato accolto da fischia e urla dei detenuti. Mentre il ministro è in riunione con la direttrice del carcere, Elena Lombardi Vallauri dalle celle si urla "Libertà, libertà", e parte la battitura. Nulla di eclatante, "molto spesso i detenuti quando sono in situazioni di sofferenza danno manifestazioni di disagio", riconosce lo stesso Nordio.

Sulla morte delle due detenute c'è un'inchiesta della procura di Torino e il ministro avrebbe chiesto un incontro con gli psichiatri della casa circondariale e informazioni sulla documentazione delle due donne. "Lo Stato non abbandona nessuno", ha sottolineato. E con la direttrice ha voluto affrontare il tema del sovraffollamento e le "criticità" che affliggono sia i detenuti che la polizia penitenziaria.

Rispetto al tema del sovraffollamento, tra i principali drammi del sistema carcerario italiano, il ministro ritiene che il riadattamento di strutture compatibili sia la strada meno difficile da percorrere invece che la costruzione di nuove prigioni. Il Guardasigilli punta sulla "detenzione differenziata" tra detenuti a seconda della pericolosità, con l'utilizzo di caserme dismesse che hanno "spazi meno afflittivi" per far scontare la pena a migliaia di persone condannate.

La vecchia idea di Nordio

Secondo Nordio, i condannati con pene brevi da scontare per reati bagatellari (ossia quelli che, per la loro minima portata lesiva, hanno minore rilevanza sociale e possono quindi essere repressi con sanzioni più lievi rispetto ai reati più gravi) dovrebbero essere destinati alle caserme dismesse. Quindi queste strutture dovrebbero ospitare detenuti non pericolosi. Sono loro i detenuti per i quali il Guardasigilli pensa a un trattamento detentivo differenziato, che era già stato annunciato da mesi nel suo programma. Stime ufficiali ancora non ce ne sono ma si tratterebbe di alcune migliaia di detenuti. Il progetto partirà dal basso: saranno i singoli provveditorati regionali dell'amministrazione penitenziaria a contattare le articolazioni del demanio e del ministero della Difesa a livello territoriale per una ricognizione delle caserme disponibili, in vista di un piano nazionale.

L'idea il ministro Nordio l'accarezza da tempo: destinare le tante caserme dismesse che hanno un struttura compatibile con le carceri, con muri, garitte, locali chiusi ma anche ampi spazi aperti che potrebbero essere utilizzati per il lavoro e per lo sport, al trattamento detentivo differenziato di chi non si è macchiato di gravi reati.

Ma ora che i penitenziari tornano a scoppiare con un sovraffollamento che viaggia verso il 121% e 10mila detenuti in più rispetto ai posti letto e che torna ad allarmare l'emergenza suicidi con 44 casi dall'inizio dell'anno, di cui 17 durante il periodo estivo, questo progetto potrebbe diventare realtà. Anche di fronte ai tanti ostacoli, burocratici, di tempo ed economici che si pongono per la realizzazione di nuove carceri.

L'emergenza suicidi

Per fronteggiare l'emergenza suicidi, dopo i drammatici numeri registrati nel 2022, il ministero e, in particolare, il Dap hanno lavorato per rafforzare la "vigilanza psicologica" negli istituti. Il tema della sanità in carcere resta però aperto, date le distinte competenze che riguardano i settori Giustizia, Salute ed Enti locali. Quanto, infine, al personale penitenziario, sono in programma nuove assunzioni: a fine ottobre entreranno 57 unità tra direttori e vicedirettori di istituti, e nel quadriennio 2021-2025 le assunzioni di agenti penitenziari previste sono 2800.

La proposta per decongestionare gli istituti di pena che non ha però trovato il favore dei sindacati. L'Osapp solleva la questione della carenza di personale anche in caso di caserme a disposizione mentre il Sappe chiede un tavolo permanente.

Antigone: "misure alternative non servono nuove carceri"

Ma queste misure non piacciono all'Associazione Antigone, che sostiene l'inutilità di nuove carceri, in quanto sarebbe necessario puntare su misure alternative e garantire personale. "Il ministro è tornato a proporre alcune soluzioni che da tempo sia lui che altri esponenti del governo avevano avanzato".

"Aprire nuove carceri, riproducendo queste dinamiche, non servirebbe a rendere più dignitosa la pena - avverte presidente di Antigone Patrizio Gonnella - non passando questa solamente da un aumento degli spazi che, peraltro, si potrebbero liberare attraverso un maggiore ricorso a misure alternative alla detenzione. Oggi ci sono circa 8.000 persone detenute con un residuo pena che potrebbe garantire loro di scontare la pena fuori dal carcere".