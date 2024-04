"Piantedosi ha mentito al Parlamento": Mediterranea diffonde un video e smentisce il ministro

"Il ministro dell'Interno ha mentito al Parlamento sapendo di mentire". È l'accusa portata avanti dalla Ong Mediterranea nei confronti di Matteo Piantedosi, che ieri, 11 aprile, rispondendo a un'interrogazione urgente ha esposto al Senato i fatti relativi allo scorso 4 aprile, tra la nave "Mare onio" della Ong e la navetta "Fezzan", della Guardia costiera libica. Quest'ultima ha sparato alcuni copi verso il gommone di Mediterranea che aveva appena caricato a bordo 45 naufraghi in acque internazionali.

Mediterranea contesta a Piantedosi la versione dei fatti fornita in Parlamento, diffondendo un video che mostra la vera dinamica di quanto successo il 4 aprile.

La versione di PIantedosi e cosa è successo tra il gommone di Mediterranea e la Guardia costiera libica

"Una motovedetta della cosiddetta guardia costiera libica è intervenuta violentemente proprio mentre la Mare Jonio stava soccorrendo un'imbarcazione in pericolo in acque internazionali", fa sapere l'Ong "Mediterranea saving humans" lo scorso 4 aprile.

"I miliziani libici - prosegue la ong - hanno sparato colpi d'arma da fuoco in acqua e in aria, creando il panico e provocando la caduta in acqua di diverse persone. Il team della Mare Jonio sta recuperando e proteggendo i naufraghi".

Sull'episodio, Piantedosi ha affermato che la nave di salvataggio "Mare Jonio" della Ong sia intervenuta in un "momento successivo, avvicinandosi alla motovedetta Fezzan quando questa aveva già assolto gli obblighi di salvataggio in mare".

"È clamorosamente falso", afferma Mediterranea. Nel video diffuso si vede come l'imbarcazione in pericolo con oltre 45 naufraghi a bordo venga individuata dalla Mare Jonio alle ore 16:40", e "il nostro Team Rescue inizia le operazioni di soccorso quando sulla scena non c’è nessun’altra imbarcazione presente".

"Anzi - prosegue la Ong - proprio durante il nostro intervento, si può ascoltare la motovedetta libica che, distante ancora alcune miglia, chiede via radio vhf alla Mare Jonio informazioni sulla barca in pericolo. La cosiddetta guardia costiera libica arriverà infatti, a grande velocità, soltanto venti minuti dopo l’inizio del soccorso, alle ore 17:00, quando il nostro team ha già distribuito i giubbotti di salvataggio ai naufraghi e si sta apprestando a trasferire le prime persone sulla nave".

"Collaborazione tra il Governo italiano e le milizie libiche indifendibile"

"Perché il Viminale avalla la falsa ricostruzione della cosiddetta guardia costiera libica e ne copre il criminale operato?", si chiede le Ong, che fornisce la propria risposta: "Il ministro Piantedosi ha mentito al Parlamento, non solo per giustificare i provvedimenti punitivi di fermo amministrativo e sanzione pecuniaria contro la nostra nave Mare Jonio, ma anche e soprattutto per difendere l’ormai indifendibile collaborazione tra il Governo italiano e le milizie libiche, responsabili di innumerevoli e sistematiche violazioni del diritto marittimo e umanitario internazionale".