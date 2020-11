Il Piemonte fuori dalla zona rossa dal 27 novembre?

Per il governatore Cirio i numeri dicono "che possiamo essere in zona arancione". Sulla stessa lunghezza d'onda anche la sindaca di Torino Chiara Appendino. È davvero così?

Il Piemonte potrebbe uscire dalla zona rossa già a fine novembre, per diventare zona arancione. Ad oggi non c’è nessuna certezza - è bene premetterlo - ma il passaggio di zona viene considerato probabile dalla sindaca di Torino Chiara Appendino e dal governatore Alberto Cirio che guardano con ottimismo ai dati arrivati nelle ultime ore. E vanno in pressing sull'esecutivo e sul Ministero della Salute. .

"Alcuni indicatori stanno migliorando - ha detto Appendino a Rai News - ma la situazione è ancora molto complessa , tant'è che, come previsto dalla definizione nazionale del metodo di indicatori, il trend deve essere stabilizzato per almeno 15 giorni per poter uscire dalla zona rossa. Speriamo che questo trend possa proseguire. Se tutto si conferma per fine mese si dovrebbe poter rientrare in zona arancione".

Cirio: "I parametri ci dicono che possiamo essere in zona arancione"

Parole di ottimismo anche dal presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio che ieri, raggiunto dal Tg2, ha fatto il punto della situazione del Piemonte.

"Abbiamo avuto il dato di venerdì 13 novembre in cui i 21 parametri del Piemonte ci dicono che possiamo essere in zona arancione, se li teniamo stabili o in miglioramento fino al 27 novembre allora dopo potremo effettivamente passare in zona arancione (con le prime aperture di negozi e mercati). È un percorso virtuoso che dobbiamo guadagnarci giorno per giorno con rigore, prudenza e grande senso di responsabilità".

Quale potrebbe essere la data? "I 14 giorni per la zona arancione scatteranno il 27 novembre. Poi da lì ci saranno i 14 giorni per la zona gialla. Tutto vorrebbe dire essere pronti dopo l’immacolata, per il Natale". Insomma il governatore del Piemonte guarda già alla zona gialla e alle feste di Natale ed è convinto che i dati gli daranno ragione.

Quanto tempo ci vuole per uscire dalla zona rossa

Secondo le regole fissate dall'ultimo Dpcm, il meccanismo prevede che le Regioni possano chiedere la revisione della fascia dopo una settimana dall'entrata, in base al monitoraggio dell'Istituto Superiore di Sanità che di solito si svolge il venerdì (quando gli enti ricordano di mandare i numeri). Ma quei numeri si devono confermare per due settimane consecutive prima di poter uscire dalla zona assegnata dall'ordinanza. Quindi ci vogliono almeno tre settimane, una volta entrati in zona rossa o arancione, per cambiare colore. Per il Piemonte, il primo giorno utile è quello del 27 novembre, che cade a tre settimane dalla data di inizio del lockdown.

Il Piemonte fuori dalla zona rossa? Cosa dicono i numeri

Come ha ricordato lo stesso governatore Cirio, in Piemonte l'indice Rt è sceso da 2,16 a 1,37 grazie alle misure di contenimento adottate. Secondo i parametri fissati per definire le zone, un indice Rt compreso tra 1,25 e 1,50 potrebbe in effetti configurare il passaggio alla zona arancione, anche se il funzioamento dell'algoritmo è abbastanza complesso. Certo è che negli ultimi tre giorni, i dati del contagio in Piemonte hanno fatto segnare un importante rallentamento dopo il picco di 5528 nuovi casi dello scorso 13 novembre (infografica: statistichecoronavirus.it)

Anche la Lombardia chiede la zona arancione

Ma il Piemonte non è l'unica regione a chiedere al governo il cambiamento di colore. Anche il governatore della Lombardia Attilio Fontana rivendica i risultati raggiunti grazie al lockdown "Il nostro Rt è sceso in maniera sostanziale, tanto che in base ai numeri noi rientreremmo oggi in una zona arancione. Diciamo che siamo arrivati in cima al plateau, a questa sorta di montagna, adesso siamo in una fase in cui camminiamo in pianura e presto inizierà la discesa". In Lombardia come in Piemonte si guarda già al Natale.