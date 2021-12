Covid, Piemonte in zona gialla dal 3 gennaio

Da lunedì 3 gennaio 2022, dopo 28 settimane in zona bianca, il Piemonte passa in zona gialla. Lo hanno annunciato nel pomeriggio il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio e l'assessore alla Sanità Luigi Icardi: "Il passaggio in zona gialla è frutto della crescita del contagio che si sta registrando a livello globale, ma testimonia anche come i numeri delle ospedalizzazioni in Piemonte siano ancora contenuti e, anche questo, è merito dei vaccini. Per cui, ora più che mai, ci appelliamo a chi ha ancora dei dubbi, perché il vaccino è la nostra unica arma per salvare la vita e le nostre comunità".

In particolare, nella settimana dal 20 al 26 dicembre in Piemonte l'Rt puntuale calcolato sulla data di inizio sintomi passa da 1.31 a 1.35 e la percentuale di positività dei tamponi sale all'8%. L'incidenza è di 1.020,73 casi ogni 100 mila abitanti. Supera la soglia di allerta del 10% il tasso di occupazione dei posti letto di terapia intensiva (16,2%) e la soglia del 15% quello dei posti letto ordinari (20,2%). Lo rileva il pre report del ministero della Salute e dell'Istituto superiore di Sanità resi noto dalla Regione che sottolinea: "numeri ancora molto contenuti rispetto allo scenario nazionale e internazionale che portano il Piemonte in zona gialla a partire da lunedì 3 gennaio dopo 28 settimane in zona bianca".

Covid Piemonte, il bollettino di giovedì 30 dicembre 2021

L'Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato 11.515 nuovi casi di persone risultate positive al Covid-19 (di cui 9.254 dopo test antigenico), pari al 12,7% di 90.662 tamponi eseguiti, di cui 75.969 antigenici. Degli 11.515 nuovi casi gli asintomatici sono 7.950 (69,0%). I casi sono così ripartiti: 8.956 screening, 1.929 contatti di caso, 630 con indagine in corso. Il totale dei casi positivi diventa 487.296, di cui 40.455 Alessandria, 23.296 Asti, 16.100 Biella, 69.116 Cuneo, 37.946 Novara, 256.310 Torino, 17.029 Vercelli, 17.751 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 2.163 residenti fuori regione ma in carico alle strutture sanitarie piemontesi. I restanti 7.130 sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale.

I ricoverati non in terapia intensiva sono 1.176 (+29 rispetto a ieri). I ricoverati in terapia intensiva sono 102 (+3 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 62.608. I tamponi diagnostici finora processati sono 11.668547 (+90.662 rispetto a ieri), di cui 2.723.839 risultati negativi. Otto i decessi di persone positive al test del Covid-19, nessuno di oggi, comunicati dall'Unità di Crisi della Regione Piemonte. Il totale diventa quindi 12.037 deceduti risultati positivi al virus, 1.599 Alessandria, 731 Asti, 447 Biella, 1.485 Cuneo, 965 Novara, 5.756Torino, 555 Vercelli, 383 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 116 residenti fuori regione ma deceduti in Piemonte. I pazienti guariti diventano complessivamente 411.373 (+2.574 rispetto a ieri), 32.920 Alessandria, 19.988 Asti, 13.349 Biella, 58.644 Cuneo, 32.561 Novara, 219.007 Torino, 14.828 Vercelli, 15.331 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.609 extraregione e 3.136 in fase di definizione.