Rischio focolaio di Coronavirus all'assemblea nazionale delle Regioni

Il presidente del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia Mauro Zanin è risultato positivo al Coronavirus, dopo aver partecipato fisicamente all'Assemblea plenaria dei presidenti delle assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome. L’incontro si è svolto oggi a Roma. Sempre oggi il presidente friulano ha effettuato prima un test rapido, risultato positivo e poi anche un tampone molecolare, che ha confermato l’esito. E ora è rischio focolaio tra tutti i presenti alla plenaria politica.

Zanin positivo al Covid, il commento

"Al momento sono asintomatico e sto bene - fa sapere Zanin, al quale è stata riscontrata una bassa carica virale come spiega TriestePrima - ma, come per tutti, ora è importante rispettare scrupolosamente le procedure e verificare l'evoluzione del contagio nei prossimi giorni”. Infatti sono scattate le procedure di quarantena e Zanin, eletto nella plenaria vice coordinatore per i prossimi 30 mesi assieme alla collega dell'Emilia Romagna Emma Petitti, tornerà a casa seguendo le procedura di sicurezza.

All’assembela, che ha eletto coordinatore nazionale Roberto Ciambetti del Veneto, hanno partecipato Lorenzo Sospiri (Abruzzo), Carmine Cicala (Basilicata), Gennaro Oliviero (Campania), Emma Petitti (Emilia-Romagna), Devid Porrello (Lazio), Gianfranco Medusei (Liguria), Alessandro Fermi (Lombardia), Salvatore Micone (Molise), Stefano Allasia (Piemonte), Loredana Capone (Puglia), Michele Pais (Sardegna), Gianfranco Miccichè (Sicilia), Antonio Mazzeo (Toscana), Roberto Paccher (Trentino Alto-Adige), Walter Kasvalder (Trento) e Roberto Ciambetti (Veneto). Da remoto Rita Mattei (Bolzano), Dino Latini (Marche), Marco Squarta (Umbria), e Alberto Bertin (Valle d’Aosta).